Rali de Lisboa: PowerStage pronta para receber o espetáculo

Preparem os capacetes e afinem os motores, porque o Rali de Lisboa, a terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis foi obrigado a uma metamorfose épica! A culpada? A impiedosa tempestade “Kristin”, que, com a sua fúria descontrolada, redesenhou o mapa das emoções e ditou novas regras para a aventura lisboeta. Mas por vezes, há males que vêm por bem…

Os estragos deixados pela “Kristin” foram tão severos que o mítico troço de Pé da Serra/Peninha, um clássico, teve de ser sacrificado. Mas desengane-se, porque a solução encontrada para a substituir já tem provas dadas: a classificativa de Sintra | Almargem do Bispo. Este troço, com mais de 10 quilómetros de adrenalina pura, não é apenas uma alternativa; é a nova Power Stage decisiva do evento!

Situado a um mero piscar de olhos de Lisboa – cerca de uma dezena de quilómetros – este novo percurso promete ser um verdadeiro festim. Será um palco de diversidade e porque a festa só é completa com o público, a organização já tem tudo a postos para uma boa celebração na Nossa Senhora da Piedade. Tal como no recente Rali das Camélias, este local oferece uma combinação imbatível: segurança total para os espetadores e uma vista privilegiada para o espetáculo dos carros, que, após cruzarem a meta, ainda desfilam em ligação, permitindo um último aceno aos seus fãs. As fotografias já o confirmam: os bastidores pulsam com a energia da preparação.