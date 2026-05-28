Rali de Lisboa: Paulo Neto aponta ao top 10 e ao Masters em prova “à porta de casa”

Paulo Neto e Carlos Magalhães partem para a próxima prova com ambição renovada, depois da prestação positiva no Rally de Portugal, e assumem como objetivo terminar entre os dez primeiros classificados. Às portas de casa do piloto, a dupla portuguesa quer também voltar a discutir o Masters, depois do resultado alcançado na última ronda.

A participação terá um fator adicional de novidade: será a estreia de Paulo Neto aos comandos do Skoda Fabia RS Rally2 em pisos de asfalto. Perante esse novo desafio, a preparação incluirá uma sessão de testes na véspera da prova, com o intuito de afinar o carro e adaptar a pilotagem às características da superfície: “Vai ser uma novidade com o Skoda Fabia RS em asfalto e, por isso, vamos fazer os necessários testes na véspera da prova”, afirmou Paulo Neto, sublinhando a importância da preparação num contexto ainda pouco explorado pela equipa.

Ambição reforçada após o Rally de Portugal

O desempenho conseguido no Rally de Portugal reforçou a confiança da dupla para esta nova participação. Neto assume que o foco passa por uma classificação sólida na geral, sem perder de vista uma meta paralela já validada recentemente: “O nosso objetivo será terminar no lote dos dez primeiros, mas o Masters volta a ser um objetivo, depois do que conquistámos no Rali de Portugal. Estamos confiantes”, acrescentou o piloto.

Além da componente competitiva, a prova terá significado especial por se disputar junto da área de influência do piloto, um fator que poderá acrescentar motivação extra numa ronda em que Paulo Neto e Carlos Magalhães procuram transformar confiança em resultados.