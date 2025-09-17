Rali de Lisboa: Marina de Cascais ‘coroa’ Campeões Nacionais e vencedores da Taça de Portugal

A edição de 2025 do Rali de Lisboa, evento classificado como de Interesse Turístico Nacional, culminará, à semelhança do ano anterior, no deslumbrante cenário da Marina de Cascais. Este local, um dos pontos turísticos mais relevantes para quem visita a vila, situado no coração da baía, será o palco da consagração dos vencedores fo evento que se realiza entre os dias 30 de outubro e 1 de novembro.

Esta prova singular atribuirá o título da Taça de Portugal de Ralis e coroará os campeões nacionais do Campeonato de Portugal de Ralis 2RM (Duas Rodas Motrizes), bem como os vencedores dos troféus Peugeot Rally Cup Portugal, Clio Trophy Portugal e FPAK Júnior Team. Adicionalmente, o Rali de Lisboa constitui a penúltima etapa do Internacional Iberian Rally Trophy, prometendo um final de temporada espetacular e repleto de emoção.

City Stage Marina de Cascais: adrenalina na baía

Num ambiente que evoca a histórica classificativa citadina do Rali de Monte Carlo junto ao porto náutico do Mónaco, a Marina de Cascais será palco da “City Stage Marina de Cascais”. Esta “especial” de 1.390 metros de extensão decorrerá ao final da tarde de sábado, 1 de novembro, oferecendo um espetáculo de adrenalina ao numeroso público habitualmente presente. Será a última secção cronometrada da prova, antecedendo a passagem dos concorrentes pela linha de meta final.

É a mesma Marina de Cascais, que presenteia os visitantes com uma fantástica vista panorâmica para a Baía e para o Oceano Atlântico, que terá a honra de ser o palco de excelência da Cerimónia de Entrega de Prémios. Neste local icónico, todos os concorrentes do Rali de Lisboa, organizado pelo CPKA, serão devidamente celebrados e consagrados.

Partida oficial em Lisboa

Mantendo a tradição desde a primeira edição do Rali de Lisboa, a quinta edição da prova terá a sua Cerimónia de Partida na sexta-feira, 31 de outubro, às 13h45. O evento inaugural ocorrerá num dos locais mais nobres da capital portuguesa, marcando o início oficial de mais uma emocionante jornada no panorama dos ralis nacionais e internacionais.

O Rali de Lisboa, para além da sua relevância desportiva, destaca igualmente a beleza natural e o apelo turístico das regiões que atravessa, oferecendo uma fusão única entre a competição motorizada e as rotas cénicas. Este aspeto não só o torna um evento crucial para os entusiastas dos ralis, mas também um impulsionador significativo para o turismo local.