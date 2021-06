Rali de Castelo Branco: Muita polémica | AutoSport

O Rali de Castelo Branco ficou marcado por muita polémica, já que devido a várias situações que existiram na estrada, os concorrentes mais atrás, e não só, sofreram várias agruras.

Logo no primeiro troço, um toque de Manuel Castro, e um problema mecânico no Porsche de Miguel Campos levaram a que somente seis pilotos registassem os seus tempos ‘normais’.

Todos os restantes tiveram tempo nominais. A PE2 e 3 correram-se com 30m de atraso, mas os concorrentes do ‘Regional’ Centro, não cumpriram o seu troço previsto.

Pelo meio, muitos pequenos detalhes sucederam, Manuel Castro estava muito zangado com a ECB: “Depois do toque a organização pediu para eu ajudar, de modo a não atrasar o rali, se eu compreendia, facilitei para não atrasar o rali mais. Terminou o troço, pedi que me tirassem dali. Disseram que iam ver, era complicado, tive que esperar pela segunda passagem e pelos regionais, a minha equipa, não a organização, foram-me buscar eram dez e meia da noite.

Acho inadmissível e uma falta de respeito, pois nós não pagamos pouco. Eu fui compreensível com a organização, eles não foram comigo, tudo bem. Chegámos à assistência, reparámos o carro. Depois, no 2º dia, com o acidente do Ernesto (Cunha), parámos, fizemos todos os procedimentos de segurança, seguimos para a PE seguinte, onde não nos deixaram arrancar, tinham ordens de ‘cima’.

Passaram mais do que 20m, queriam que arrancássemos. Mas há uma regra, os pneus arrefeceram, os acidentes da Marinha Grande estão-nos na memória, não ia arriscar a minha vida e dos espectadores com pneus frios. Todos disseram que não arrancávamos, depois começaram com ameaças. Não entendo porque antes não nos deixaram partir na nossa hora. Não saí de tarde, faltaram-me ao respeito, faltaram ao respeito aos nossos patrocinadores. Falei com a FPAK, espero que tomem atitudes. O rali tem tudo para ser um sucesso, mas quando se quer ser mais papista que o Papa. não têm meios para fazer um rali tão grande”, disse Manuel Castro.



Falámos com Luís Dias, Diretor de Prova: “Tivemos um rali difícil de gerir devido à quantidade de incidentes que aconteceram durante o decorrer da prova e que nos obrigaram a interromper o decurso de algumas classificativas para podermos resolver as questões pendentes. Acresce a isso, o facto de, por força de diferentes variáveis, nem sempre a forma de resolução desses problemas foi a mais rápida. Sabemos que, em diversas situações, estes incidentes não só dificultaram o trabalho da organização, como impediram alguns concorrentes de terem a prestação que desejavam no Rali de Castelo Branco. Acreditamos que, apesar de tudo, conseguimos fazer um Rali de Castelo Branco de nível elevado e sentimos que a generalidade dos pilotos, das equipas e do público, ficou muito satisfeita com a forma como esta edição foi realizada.”

Quanto ao Campeonato Centro de Ralis completaram quatro troços de 5 previstos. Apenas uma, a primeira, não foi realizada por questões de segurança.”

Quanto à organização, o trabalho da ECB para colocar uma prova como esta só é possível devido ao trabalho abnegado dos membros da organização e dos voluntários que constituem uma equipa a rondar as 300 pessoas. Estas fizeram um trabalho excecional nas mais variadas dimensões.”