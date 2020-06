Rali de Castelo Branco: Máximo de inscritos, 85

O Rali de Castelo Branco atingiu o máximo de inscritos, 85, o que mostra bem a ‘fome’ com que a família dos motores em Portugal está por voltar à ação. A segunda prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis e para o CCR realiza-se entre os dias 3 e 5 de julho, dentro de uma semana sendo que as principais equipas da disciplina já garantiram a presença. Numa prova em que a Escuderia Castelo Branco será a primeira organização a ter que cumprir à risca as novas regras sanitárias, uma boa novidade são os ‘livestreams’ do evento, para que não puder assistir ao vivo.

O Rali de Castelo Branco marca o regresso da modalidade em Portugal – pós confinamento – nos dias 3 e 5 de julho e com um novo recorde de pilotos inscritos. São 85 os que vão disputar a prova e que, por questões de segurança, obrigou ao fecho antecipado das inscrições. A prova, que passa a ser a segunda pontuável para o campeonato português, vai para a estrada com um formato renovado, para cumprir as novas diretrizes.

O novo normal obrigou a Escuderia Castelo Branco a avançar com algumas alterações para colocar na estrada a edição de 2020 da prova. O rali, que pontua para o Campeonato de Portugal de Ralis, para o de Clássicos, para o de Iniciados, para o de RGT, para o de R4-KIT, para o Campeonato Centro de Ralis, para o 3º Desafio Kumho Portugal e para o Challenge R2&You, vai para a estrada na tarde de sábado, dia 4 de julho, e no domingo, dia 5 de julho. No total, realizam-se sete provas especiais de classificação que perfazem 99,69 quilómetros contra o cronómetro e um total de 256,17 quilómetros.

O parque de assistência volta a instalar-se em Castelo Branco, no entanto não vai estar acessível ao público, dadas as atuais circunstâncias, tal como não existirão zonas onde os espectadores poderão assistir à passagem dos carros. Também ao contrário do que é habitual não haverá lugar à tradicional e sempre espetacular super-especial em Castelo Branco.

Para o diretor de prova, Luís Dias, o desafio de concretizar a realização do Rali de Castelo Branco nestas condições é muito grande. “Tivemos de mudar uma série de procedimentos e criar condições mais restritivas para poder realizar a edição deste ano do Rali de Castelo Branco. Procurámos, juntamente com todas as entidades envolvidas, cumprir, de forma escrupulosa, os requisitos e acreditamos que, com o contributo de todos, vamos ter, certamente, um excelente e emocionante rali”, explicou.

Já António Sequeira, presidente da Escuderia, destaca “ o enorme esforço que estamos a fazer para que a prova seja realizada, sendo de destacar que sem o apoio dos Municípios de Castelo Branco e de Vila Velha de Rodão e dos patrocinadores que, mesmo nesta hora difícil, não nos abandonaram, seria impossível montar um evento tão importante para a economia e para a promoção desta região e que, mesmo com as fortes restrições que iremos fazer cumprir na íntegra, vai permitir ajudar a mitigar os enormes efeitos desta pandemia”.



Rali de Castelo Branco em livestream

A Escuderia Castelo Branco, contribuindo para o cumprimento das regras de distanciamento e pretendendo chegar a um maior número de público, volta a inovar e irá transmitir, através da sua página de Facebook, a primeira PEC do Rali de Castelo Branco, na tarde de sábado, tal como a apresentação do livro “55 Anos – Apontamentos”, na noite de sábado. A inclusão de outros conteúdos ainda se encontra a a ser estudada, mas vai existir uma forte aposta na utilização das plataformas digitais para que os aficionados possam seguir a prova com o máximo acesso.

Horário

Sábado 4 de julho, 1ª Etapa (1ª Secção)

Partida ‘Docas’ 15h00

Assistência (Campo da Feira) 15h08

PE1 Vilas Ruivas 1 (16,31 Km) 16h21

PE2 Foz do Cobrão (14,67 Km) 17h19

PE3 Vilas Ruivas 2 (16,31 Km) 18h12

Assistência (Campo da Feira) 19h32



Domingo, 5 de julho, 2ª Etapa (2 e 3ª Secções)

Assistência (Campo da Feira) 9h38

PE4 Dáspera/Sesmo/Salgueiral 1 (12,24 Km) 10h51

PE5 Sto. André das Tojeiras 1 (13,96 Km) 11h24

Reagrupamento 12h09

Assistência (Campo da Feira) 13h08

PE6 Dáspera/Sesmo/Salgueiral 2 (12,24 Km) 14h36

PE7 Sto. André das Tojeiras 2 (PowerStage) (13,96 Km) 15h09