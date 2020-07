Rali de Castelo Branco: horário e mapa

Realiza-se este fim de semana a prova que marca o recomeço do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali de Castelo Branco. Começa na estrada no sábado à tarde, terminando cerca de 24 horas depois, após a realização de sete especiais. A prova conta para o Campeonato Portugal de Ralis, Campeonato Portugal Clássicos de Ralis, Campeonato Portugal Iniciados de Ralis, Campeonato Portugal RGT Ralis, Campeonato de Portugal R4-KIT de Ralis, Campeonato Centro de Ralis, Desafio Kumho e Challenge R2&YOU, sendo que de acordo com o Plano de Contingência da FPAK, a federação aprovou uma derrogação a alguns artigos das Prescrições Gerais de Automobilismo e Karting, pelo que as verificações administrativas serão feitas antecipadamente por via eletrónica, não há briefing presencial, será escrito, não vai haver shakedown/qualifying pelo que a ordem de partida da 1ª etapa do rali será a atual classificação do campeonato, e não há também super-especial. Não há também distribuição de prémios/pódio, e não há parque de assistência após a derradeira especial com os concorrentes a rumar ao parque fechado após a derradeira PE, que é também a Power Stage.

O público não pode visitar o parque de assistência, mas pode aceder aos troços, cumprindo as regras de segurança.

Horário

Sábado 4 de julho, 1ª Etapa (1ª Secção)

Partida ‘Docas’ 15h00

Assistência (Campo da Feira) 15h08

PE1 Vilas Ruivas 1 (16,31 Km) 16h21

PE2 Foz do Cobrão (14,67 Km) 17h19

PE3 Vilas Ruivas 2 (16,31 Km) 18h12

Assistência (Campo da Feira) 19h32

Domingo, 5 de julho, 2ª Etapa (2 e 3ª Secções)

Assistência (Campo da Feira) 9h38

PE4 Dáspera/Sesmo/Salgueiral 1 (12,24 Km) 10h51

PE5 Sto. André das Tojeiras 1 (13,96 Km) 11h24

Reagrupamento 12h09

Assistência (Campo da Feira) 13h08

PE6 Dáspera/Sesmo/Salgueiral 2 (12,24 Km) 14h36

PE7 Sto. André das Tojeiras 2 (PowerStage) (13,96 Km) 15h09