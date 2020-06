Rali de Castelo Branco em livestream

A Escuderia Castelo Branco, contribuindo para o cumprimento das regras de distanciamento e pretendendo chegar a um maior número de público, volta a inovar e irá transmitir, através da sua página de Facebook, a primeira PEC do Rali de Castelo Branco, na tarde de sábado, tal como a apresentação do livro “55 Anos – Apontamentos”, na noite de sábado. A inclusão de outros conteúdos ainda se encontra a a ser estudada, mas vai existir uma forte aposta na utilização das plataformas digitais para que os aficionados possam seguir a prova com o máximo acesso.

Horário

Sábado 4 de julho, 1ª Etapa (1ª Secção)

Partida ‘Docas’ 15h00

Assistência (Campo da Feira) 15h08

PE1 Vilas Ruivas 1 (16,31 Km) 16h21

PE2 Foz do Cobrão (14,67 Km) 17h19

PE3 Vilas Ruivas 2 (16,31 Km) 18h12

Assistência (Campo da Feira) 19h32



Domingo, 5 de julho, 2ª Etapa (2 e 3ª Secções)

Assistência (Campo da Feira) 9h38

PE4 Dáspera/Sesmo/Salgueiral 1 (12,24 Km) 10h51

PE5 Sto. André das Tojeiras 1 (13,96 Km) 11h24

Reagrupamento 12h09

Assistência (Campo da Feira) 13h08

PE6 Dáspera/Sesmo/Salgueiral 2 (12,24 Km) 14h36

PE7 Sto. André das Tojeiras 2 (PowerStage) (13,96 Km) 15h09