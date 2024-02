Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Rodão: Menos quilómetros, mais animação | AutoSport

Está pronto o Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Rodão 2024, primeira prova de asfalto do ano, que se realiza a 21 e 22 de junho de 2024. Será um rali mais compacto com cerca de 100 km a menos de ligações.

Especiais de classificação serão concentradas na área sul do concelho de Castelo Branco e em Vila Velha de Rodão. A Power Stage mantém-se no centro da cidade de Castelo Branco. Os objetivos são claros: tornar ainda mais o rali uma grande festa e um evento de referência na região, melhorar a prova na parte desportiva e na animação e por fim, atrair mais público.

Estamos a cerca de quatro meses de vermos Castelo Branco e Vila Velha de Rodão ser, por um fim-de-semana, novamente o centro das atenções dos apaixonados pelos ralis. Na Beira Baixa, a estrutura da Escuderia Castelo Branco trabalha já a todo o vapor para erguer a edição de 2024 do Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Rodão e são já algumas as novidades que a agremiação albicastrense entendeu revelar.

O destaque começa logo pela redução de cerca de 100 quilómetros de ligações, tornando o rali muito mais compacto. Tal foi possível com a colocação das especiais de classificação numa área geográfica distribuída pelas áreas mais a sul do concelho de Castelo Branco, a que se junta as classificativas que decorrerão dentro das fronteiras de Vila Velha de Rodão.

A isto, é adicionado ainda o facto do “Shakedown” decorrer num traçado às portas da cidade de Castelo Branco, encurtando ainda mais a quilometragem feita em ligações.

No lado da continuidade, saliência para a manutenção da aposta no fim da “Power Stage” bem no coração da cidade de Castelo Branco, a escassas centenas de metros do parque fechado e da “Fun Zone”, decisão natural depois do enorme sucesso alcançado no ano passado.

Programa de animação ainda mais ambicioso

E por falar em “Fun Zone”, a Escuderia Castelo Branco quer transformar as duas noites do rali numa dupla “festa rija” que seja atraente para todo o tipo de público, sem se prender só com os aficionados dos ralis. Em estudo está um programa de concertos de bandas e DJ’s, zona infantil com “mini-rali” e mesmo espaço para e-sports.

O clube está ainda a estudar a possibilidade de contribuir para a criação de novos públicos, através de ações junto das escolas dos concelhos de Castelo Branco e Vila Velha de Rodão. A ideia passa por, juntamente com a FPAK e as equipas, poder promover a modalidade nos estabelecimentos de ensino e também por trazer até evento a comunidade escolar, numa operação que será articulada com as autarquias.

“Estamos a trabalhar arduamente para que a edição 2024 do Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Rodão possa ser, uma vez mais, uma grande festa dos ralis, cimentando a sua importância como evento de referência da região, quer pelo seu impacto mediático, quer pelas mais-valias para a economia da Beira Baixa”, afirmou João Lucas, presidente da Escuderia Castelo Branco, que realçou “o esforço profundo que está a ser feito pelo clube, em conjunto com as autarquias envolvidas e os nossos parceiros e patrocinadores, para melhorar aprova, seja na parte desportiva, indo de encontro às sugestões dos pilotos e das equipas, seja na animação do evento, tornando-o mais apelativo e capaz de atrair mais público”.

Marcado para 21 e 22 de junho, a edição 2024 do Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Rodão contará para várias competições diferentes, nomeadamente, o Campeonato de Portugal de Ralis, o Campeonato de Portugal de Ralis Duas Rodas Motrizes, o Campeonato de Portugal Masters de Ralis, o Campeonato de Portugal GT de Ralis, o Campeonato de Portugal Clássicos de Ralis, o Campeonato Promo de Ralis, o Troféu FPAK Júnior Team, Challenge R5/S2000, Peugeot Rally Cup Portugal e ainda para o Rally & You.