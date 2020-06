Rali de Castelo Branco, António Sequeira: “Patrocinadores não nos abandonaram, mesmo nesta hora difícil”

O Rali de Castelo Branco, marca o regresso da modalidade em Portugal – pós confinamento, vai ter casa cheia, 85 inscritos. Vai para a estrada com um formato renovado, para cumprir as novas diretrizes. O parque de assistência volta a instalar-se em Castelo Branco, no entanto não vai estar acessível ao público, dadas as atuais circunstâncias, tal como não existirão zonas onde os espetadores poderão assistir à passagem dos carros. Também ao contrário do que é habitual não haverá lugar à tradicional super-especial em Castelo Branco.

António Sequeira, presidente da Escuderia, destaca “ o enorme esforço que estamos a fazer para que a prova seja realizada, sendo de destacar que sem o apoio dos Municípios de Castelo Branco e de Vila Velha de Rodão e dos patrocinadores que, mesmo nesta hora difícil, não nos abandonaram, seria impossível montar um evento tão importante para a economia e para a promoção desta região e que, mesmo com as fortes restrições que iremos fazer cumprir na íntegra, vai permitir ajudar a mitigar os enormes efeitos desta pandemia”.