Rali das Camélias: André Cabeças caiu de 2º para 5º na última PEC: “não via sequer os limpa para brisas”

A sorte voltou a não estar ao lado de André Cabeças/Miguel Castro (Ford Fiesta R5), que apesar de terem terminado o rali na quinta posição, tiveram uma segunda metade da prova muito pobre, apagando o que de bom fizeram nos dois primeiros troços, que os levou ao segundo lugar da classificação geral. O piloto tem tido alguns azares nesta prova e desta feita o Rali das Camélias terminou quase da pior forma possível ao perder um minuto e a descer de segundo para quinto devido ao muito nevoeiro e a uma estranha incompatibilidade das luzes do Ford Fiesta R5 com as condições existentes. É o piloto que explica pelas suas próprias palavras: “Condições sempre muito difíceis com os troços bem mais molhados do que esperávamos. Iniciamos o rali com cautela e pneus pouco apropriados à exigência, conseguimos subir ao segundo lugar da geral, mas perdemos um minuto no último troço de Sintra onde um nevoeiro cerrado não ‘casou’ bem com umas luzes fortes. Viemos ‘cegos’ 9 km, não via sequer os limpa para-brisas. A direção de prova deveria ter acautelado a segurança dos participantes, mas optou por nos enviar para roleta russa Fica o reparo para o futuro. Parabéns aos vencedores e a um pódio cheio de bons amigos que os ralis me proporcionaram”, disse o piloto que terminou na quinta posição da geral.

FOTO Full Send