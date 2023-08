Rali da Madeira: Um carro de rali bateu noutro, acidentado: o que sucedeu e porquê? | AutoSport

O troço de Rosário 1 foi interrompido na sequência do acidente que envolveu Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) e Kevin Saraiva/Beatriz Pinto (Peugeot 208 Rally4), com o primeiro a bater no carro do segundo, que estava atravessado na estrada devido a um despiste.

Como se percebe, algo aqui falhou – até porque passaram dois concorrentes que viram uma placa de OK até ao carro que acabou por embater – porque em situações destas tem sempre que haver avisos para os concorrentes que se seguem, precisamente para não suceder o que acabou mesmo por acontecer.

Alguém vai ter que dar muitas e boas explicações, pois estes casos estão perfeitamente regulamentados, há procedimentos que devem ser do conhecimento de todos os envolvidos, e que claramente, falharam neste caso. Resta saber o que falhou e porquê, até porque pode haver uma boa explicação. Até se saber todos os dados, nada de tirar conclusões.

Beatriz Pinto, navegadora de Kevin Saraiva, há quem diga que estava fora, do lado direito do carro acidentado, mas disso não estamos seguros, ou dentro do carro na sua bacquet, e quando este foi embatido a navegadora sofreu esse embate e por isso a ambulância teve que entrar no troço para socorrer a jovem.

Sabe-se que passaram duas equipas entre Kevin Saraiva/Beatriz Pinto (Peugeot 208 Rally4) e Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4), Artur Quintal e Ricardo Sousa, ambos dizem que viram o OK, mas como se percebe, isso não sucedeu com Ernesto Cunha. Algo se passou, é preciso perceber o quê…