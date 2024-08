Rali da Madeira, Simone Campedelli: “o que se está a passar é muito triste…”

Simone Campedelli não esconde a sua frustração pelo sucedido, já que entende que fez “nada estúpido”, alega que “rodou devagar” e não acha justa a decisão. Como se sabe, o italiano terminou o dia 14.3s na frente de Diego Ruiloba, mas uma infração detetada pelos Comissários Técnicos e já remetida ao diretor de Prova e que chegou ao CCD para análise isso pode ‘retirar’ o italiano da luta, pois se for aceite que houve infração pelo CCD e confirmada a decisão pelo Diretor de Prova, Campedelli não irá figurar na classificação final do dia: “Tendo recebido um relatório do Delegado Técnico informando que a viatura n. 10 (Simone Campedelli / Tania Canton) conduziu numa secção de estrada após a PEC4, não cumprindo o Art. 34.1.5 do RRSR, que estabelece que “um carro de competição só pode ser conduzido com quatro rodas ‘rotativas’ e pneu. Qualquer carro que não esteja em conformidade com este artigo será considerado como retirado, de acordo com o Art. 54”. O carro n. 10 é considerado como retirado no final da Secção 2. No entanto, o concorrente pode reiniciar a 2ª Etapa como “reinício após desistência” (Art. 54 do RRSR). O concorrente é recordado do seu direito de protesto”.

Isto é o que se lê no comunicado.

O italiano, em declarações à Antena 3 Madeira disse que “estamos a discutir com a equipa a questão é que acredito que tentámos ser seguros, rodámos na ligação bem devagar, e assim que vimos que o pneu estava a ficar sem borracha, mudámos, e chegámos ao controlo com pneus na jante, não fizemos nada estúpido, mas se é essa a posição dos comissários…”, falando depois ao ‘coração do povo’: “não sei se os madeirenses querem isto, não estamos a lutar por nada de campeonatos, fomos convidados, temos dado tudo nos troços, mostrámos que, até aqui, fomos os mais rápidos, penso que o rali pode perder um talento. É que se a decisão se mantiver, não volto amanhã, estou aqui para lutar pela vitória.

Se houver a chance de permanecer na luta, vamos continuar, se não, em Super Rally, não recomeço. Estou muito triste e surpreendido por ler este boletim. Lamento pelas pessoas, pelos organizadores, estamos a fazer tudo para os fazer felizes. Se voltar a ser convidado volto, gosto do rali adoro a ilha desta paixão que há pelo rali, mas o que se está a passar é muito triste”, disse.

Percebe-se as palavras de desalento do italiano, mas o jovem Campedelli, que compete em competições FIA, como o ERC, por exemplo, sabe como são as regras e a questão aqui é só mesmo essa. não vale a pena apelar ao coração dos madeirenses, porque não são estes que têm a ver com a questão, mas sim os comissários desportivos e a direção de prova. Tratam-se apenas e só de regras, e há gente que está agora a analisar a questão. Se tiver havido infração, confirmam a ‘pena’, se não tiver, absolvem. Simples.