Rali da Madeira: Simone Campedelli líder, Armindo Araújo na frente do CPR

Jose Pedro Fontes – Ponte Inês (Citroen C3 Rally2 evo) parou no troço, precisa de um tempo nominal que ainda não foi atribuído. Na tabela está com 37.3s de perda, mas não poderá ser prejudicado desta forma, pois irá lutar,em condições normais, pelos lugares da frente .

Numa super especial marca pelos problemas de Kris Meeke – Stuart Loudon (Hyundai I20 N Rally2), que pararam no troço com um princípio de incêndio, o que levou à interrupção do troço, ficando com um tempo final de 11m05.5s.

