Rali da Madeira, Simone Campedelli: “Ficámos em prova para honrar as pessoas da ilha”

Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia Rs Rally2) ficaram fora de prova na PEC5 quando o carro foi considerado como retirado no final da Secção 2, porque circulou numa secção de estrada após a PEC4 sem as quatro rodas e o pneu em rotação. Toda a polémica que se passou a seguir já é conhecida com o piloto e a equipa, a The Racing Factory, a alegar que não fizeram “nada estúpido”, e que “rodaram devagar” não achando justa a decisão dos ‘retirar’ de prova.

Não cumpriram as PEC5, 6 e 7 mas voltaram no sábado vencendo cinco dos sete troços que realizaram, já não entrando na última especial em protesto com a decisão final dos Comissários: “quero agradecer a todos os que mostraram o seu desagrado com o que sucedeu, recebi milhares de mensagens, e quero agradecer aos organizadores, porque vi muitas mensagens contra a organização, mas quero deixar claro que o Sr. Paulo Fontes e a sua equipa fizeram tudo dentro das suas possibilidades para fazer perceber aos comissários a situação, já que os comissários são independentes dos organizadores, ainda agora na Finlândia carros chegaram sem roda à assistência, nós andámos com segurança, a 80 Km/h com dois pneus furados, um no carro outro na mala, assim que percebemos que o pneu que rodava estava sem borracha, trocamos e colocámos o que tínhamos na mal, num local seguro” explicou Campedelli.

“Quanto ao vencedor do rali, não sei até que ponto pode estar satisfeito porque na estrada foi sempre mais lento que nós, não tenho queixas para os organizadores, mas sei que quando vamos contra os comissários eles têm o poder de encontrar sempre alguma coisa nas regras, não somos advogados, somos desportistas, e sabíamos que mudar o veredito era quase impossível.

Ficámos em prova para honrar as pessoas da ilha, porque foi um rali que adoramos, e decidimos focar-nos apenas na pilotagem, e se protestámos era porque acreditávamos que podíamos vencer o protesto, portanto até à decisão o meu foco e da Tania era vencer o rali.

Quando recebemos a má notícia, que por uma razão ridícula não aceitavam o protesto, apenas sorri e disse OK, mas como disse que parava, e fi-lo.”, disse à RTP Madeira.

FOTO Facebook Simone Campedelli