Rali da Madeira, Ricardo Teodósio: “um bom resultado, numa prova muito equilibrada, difícil e competitiva”

A dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira, em Hyundai i20 N Rally2 foi a pódio no Rali Vinho da Madeira, a sexta prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), ao terminar na segunda posição, o que lhe permitiu subir na tabela classificativa, depois de uma jornada bastante exigente e competitiva. O campeão nacional em título, Ricardo Teodósio, procurou, acima de tudo, assegurar nesta sexta prova da época um resultado que lhe permitisse somar pontos para melhorar o seu posicionamento na tabela classificativa do CPR: “Acabei, no final, por conseguir um bom resultado, numa prova muito equilibrada, difícil e competitiva. Amealhei pontos importantes, algo que me deixa bastante satisfeito, e já estou com o pensamento no rali que se seguirá, na região de Chaves, onde espero fazer ainda melhor do que neste Rali Vinho da Madeira”, referiu o piloto algarvio do Team Hyundai Portugal.

O Rali da Água Transibérico Eurocidades Chaves Verin (13/14 setembro) será a etapa seguinte (sétima e antepenúltima prova) do Campeonato de Portugal de Ralis.