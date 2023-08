Rali da Madeira, Ricardo Teodósio: “tentar ir buscar o Armindo (Araújo)” | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) começaram a manhã a 26.2s de José Pedro Fontes e com um avanço de 8.9s para Armindo Araújo. Volvidos quatro troços, estão 1.9s atrás de Armindo Araújo e a 36.0s de Fontes pelo que as coisas não correram bem: “não foi o que esperávamos, no primeiro e no último troço não estivemos mal, mas no outro, a Calheta fiz logo uma asneira no primeiro gancho, perdi ali um bocadinho, depois perdi o foco e fui à procura a ver se não exagerava muito para não perder demais, mas estamos cá. Agora, vamos tentar perceber onde perdemos, e andar o mais rápido possível e tentar ir buscar o Armindo (Araújo) que está à nossa frente e o Diego (Ruiloba)”, disse Ricardo Teodósio à Antena 3 Madeira.