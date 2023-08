Rali da Madeira, Ricardo Teodósio: “não foi que gostávamos, queríamos melhor” | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) foram terceiros do CPR no Rali da Madeira, não era o resultado que queriam, claro, mas apesar de terem depressa deixado fugir José Pedro Fontes, chegaram a ter uma boa vantagem para Armindo Araújo, que desperdiçaram, perdendo a posição a meio da manhã de hoje, não mais conseguindo reverter a situação, perdendo pontos que podem ser muito importantes para o que falta do campeonato, numa competição em que ainda realisticamente, quatro pilotos lutam pelo título, ainda que a matemática ‘diga’ que podem ser mais: “não foi que gostávamos, queríamos melhor, queríamos o lugar do nosso colega, o Zé Pedro (Fontes), mas ontem e hoje apareceram coisas que não permitiram que o resultado assim fosse, mas estamos cá, fomos terceiros, ainda conseguimos fazer terceiro no último troço, a nível do CPR, o que é bom, foi mais um pontinho, conseguimos ganhar alguns pontos ao Miguel (Correia) é o nosso adversário mais direto de momento, claro que o Zé Pedro está-se a aproximar…”, disse Ricardo Teodósio à Antena 3 Madeira.