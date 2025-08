Rali da Madeira/PEC9: João Silva volta a recuperar tempo a Diego Ruiloba, 3.6s separa-os…

A manhã no Rali Vinho Madeira foi palco de um ataque fulminante por parte de João Silva e Luís Rodrigues, a dupla madeirense que compete com o Toyota GR Yaris Rally2. Demonstrando uma determinação inabalável na 9.ª Prova de Classificação (PEC9), conseguiram superar o líder da prova, Diego Ruiloba e Ángel Vela, a bordo do Citroën C3 Rally2, por uma margem de 1,3 segundos. Esta performance notável permitiu a Silva reduzir a diferença para o piloto espanhol, colocando-a em apenas 3,6 segundos, numa clara demonstração de que o piloto local não pretende permitir que Ruiloba repita a vitória na “Pérola do Atlântico”.

A luta pela liderança está, assim, mais acesa do que nunca. Simone Campedelli e Tania Canton, ao volante do Skoda Fabia RS Rally2, registaram o terceiro melhor tempo da especial. Apesar de terem encurtado a sua desvantagem global de 17,3 segundos para 11,1 segundos, a distância para os dois homens da frente torna mais difícil a sua inserção direta na batalha pela vitória. Contudo, com quatro troços ainda por disputar, a performance e a estratégia continuarão a ser cruciais.

Miguel Nunes e João Paulo, também em Skoda Fabia RS Rally2, foram os quartos mais rápidos nesta classificativa. Apesar de terem reduzido a sua desvantagem de 19,9 segundos para 18,2 segundos, ainda não conseguiram aproximar-se do trio da frente, que mantém um ritmo consistentemente elevado.

No que diz respeito ao Campeonato Português de Ralis (CPR), a performance de Kris Meeke e Stuart Loudon (Toyota GR Yaris Rally2) foi particularmente relevante, ao registarem o quarto melhor tempo da PEC9, com uma diferença de 3,7 segundos para o líder. Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) cederam 7,6 segundos, o que resultou num aumento da vantagem de Meeke no CPR para 4,2 segundos sobre o piloto do Skoda, reforçando a sua posição na disputa interna.

Outras duplas também se destacaram ou tentaram manter as suas posições. Miguel Caires e Jorge Henriques (Skoda Fabia RS Rally2) foram sextos na especial, mantendo o sétimo lugar na geral. José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) ficaram em oitavo, mas a sua desvantagem para Armindo Araújo no CPR já é de 38,3 segundos. Na batalha entre os dois Hyundai, Alexandre Camacho e Pedro Calado (Hyundai i20 Rally2) mantêm uma vantagem de 5,4 segundos sobre Daniel Sordo e Cándido Carrera (Hyundai i20 Rally2), que fecham o top 10.