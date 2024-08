Rali da Madeira/PEC8: Perseguidores aproximam-se da frente

Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia Rs Rally2) regressaram alegando que “Estamos a aguardar a decisão dos comissários, que é esperada para depois das 9h30 (hora local da Madeira). Continuaremos até que a decisão seja tomada: se o super rali for confirmado, retirar-nos-emos, mas se a penalização for levantada, continuaremos a honrar os organizadores e o povo da #Madeira que nos acolheu aqui. Se a decisão não for tomada até ao final da primeira etapa, retirar-nos-emos de qualquer forma”. Venceram o troço de abertura de hoje do Rali da Madeira, bateram João Silva – Luís Rodrigues (Skoda Fabia Rally2) por 1.5s com Alexandre Camacho – Carlos Magalhães (Toyota GR Yaris Rally2) em terceiro a 2.4s. Jose Pedro Fontes – Ponte Inês (Citroen C3 Rally2 evo) foram quartos a 4.3s com Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia Rally2 evo) logo a seguir a 5.6s, na frente de Armindo Araújo – Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2). O mais notório foi o mau troço de Diego Ruiloba – Angel Vela (Citroen C3 Rally2), que cederam 8.1s, pelo que Armindo Araújo reduziu para 8.5s a diferença para o líder da prova, com Camacho agora apenas a um segundo de Araújo na geral. Três equipas em 9.5s é a receita para se começar o dia do Rali Vinho Madeira.

Fontes está agora a 13.2s de Araújo no CPR, com Ricardo Teodósio – José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) a mais de um minuto, no campeonato madeirense, Camacho está mais longe de Nunes, mas como se sabe, não rouba pontos e nas 2RM do CPR, Hugo Lopes – Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) acrescentaram mais 7.8s ao avanço que já tinham para Gonçalo Henriques – Inês Veiga (Renault Clio Rally4) colocando-o em 56.3s.

Ainda no CPR, Ricardo Teodósio – José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) são terceiros a 1m07.0s do 2º lugar, seguindo-se Ernesto Cunha – Rui Raimundo (Skoda Fabia Rally2 evo) e Paulo Caldeira – Vitor Calado (Skoda Fabia Rally2).

