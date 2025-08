Rali da Madeira/PEC8: Grupo da frente mais junto, Armindo a 0.3s de Meeke

O segundo dia do Rali Vinho Madeira viu uma entrada fulminante por parte da dupla Simone Campedelli e Tania Canton, ao volante do seu Skoda Fabia RS Rally2. Demonstrando um ritmo impressionante desde o início, conseguiram superar Miguel Nunes e João Paulo, também num Skoda Fabia RS Rally2, por uma margem de 3,7 segundos. Pouco atrás, João Silva e Luís Rodrigues, a bordo do seu Toyota GR Yaris Rally2, registaram um tempo 5,6 segundos mais lento que os líderes.

No que concerne ao Campeonato Português de Ralis (CPR), a competição revelou-se igualmente intensa. Armindo Araújo e Luís Ramalho, na sua máquina Skoda Fabia RS Rally2, asseguraram o quarto melhor tempo da classificativa, distinguindo-se como a dupla mais rápida do CPR, com uma vantagem de 1,1 segundos sobre Kris Meeke e Stuart Loudon, que pilotavam um Toyota GR Yaris Rally2. Esta performance apertou significativamente as contas do campeonato, reduzindo a diferença entre o primeiro e o segundo classificado no CPR para uns meros 0,3 segundos.

Por outro lado, Diego Ruiloba e Ángel Vela, a bordo do seu Citroën C3 Rally2, não tiveram a melhor de começo de das manhã. O seu tempo ficou 7,3 segundos aquém do registado por Campedelli, o que resultou numa diminuição considerável da sua vantagem global para 4,9 segundos.

Com esta recuperação, o piloto italiano Campedelli aproxima-se, estando agora a apenas 10,0 segundos da liderança, enquanto Miguel Nunes se encontra a 16,3 segundos. É evidente que, após esta secção, o grupo da frente no rali está significativamente mais compacto do que no fecho do dia anterior, prometendo uma luta ainda mais acesa pelas posições cimeiras.