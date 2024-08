Rali da Madeira/PEC7: Simone Campedelli líder à condição, Diego Ruiloba pode ‘herdar’…

Simone Campedelli terminou o dia 14.3s na frente de Diego Ruiloba, mas uma infração detetada pelos Comissários Técnicos e já remetida ao CCD para análise pode ‘retirar’ o italiano da luta. Há possibilidade de recurso pelo que irá haver luta ou não, dependendo da decisão dos Comissários Desportivos, que vão reunir e analisar a comunicação.

Tendo recebido um relatório do Delegado Técnico informando que a viatura n. 10 (Simone

Campedelli / Tania Canton) conduziu numa secção de estrada após a PEC4, não cumprindo o Art. 34.1.5 do RRSR, que estabelece que “um carro de competição só pode ser conduzido com quatro rodas ‘rotativas’ e pneu. Qualquer carro que não esteja em conformidade com este artigo será considerado como retirado, de acordo com o Art. 54”. O carro n. 10 é considerado como retirado no final da Secção 2. No entanto, o concorrente pode reiniciar a 2ª Etapa como “reinício após desistência” (Art. 54 do RRSR).

O concorrente é recordado do seu direito de protesto.

Significa isto que Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia Rs Rally2) apesar de terem terminado o primeiro dia do Rali da Madeira 14.3s na frente de Diego Ruiloba – Angel Vela (Citroën C3 Rally2), na prática, correram de tarde, mas não correram, porque… foram “considerados como retirados”. Mas podem apelar e tudo se mantém inalterado até haver uma decisão final.

Quanto à prestação do italiano, apesar de um pequeno contratempo que podia ter acabado mal para a dupla italiana no final da manhã, o ‘estrago’ foi apenas de 9.1s o que lhe permitiu manter-se na frente, mas a Direção de Prova olhou para os regulamentos e decidiu ‘retirar’ o italiano de prova devido à infração que cometeu, que recordamos, não é final, pois pode haver recurso.

De tarde, Campedelli atacou no Palheiro Ferreiro 2, bateu Ruiloba por 9.0s e com isso iria terminar o dia bem lançado, com uma margem que não sendo decisiva, obrigaria Ruiloba a arriscar e atacar se quisesse lutar pelo triunfo. Tendo em conta que o italiano deve interpor recurso, os números mantêm-se pelo que em teoria, serão apenas Campedelli e Ruiloba a lutar pelo triunfo, numa luta que desta feita não tem madeirenses, que hoje não conseguiram vencer um único troço, o que quase não há memória de ter acontecido.

Terceiro lugar para Armindo Araújo – Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2), que com os problemas de Kris Meeke, viu ali abrir-se uma excelente oportunidade, que está a tentar agarrar com as duas mãos. Sem loucuras e com uma perfeita gestão de prova, é terceiro da geral mas mais importante que isso, termina o dia com 14.8s de avanço para José Pedro Fontes – Ponte Inês (Citroen C3 Rally2 evo), que a exemplo de Ruiloba, tem que arriscar se quiser tentar chegar a Armindo Araújo e este pode ir controlando o avanço e respondendo, se for o caso. Sabe-se que Fontes anda bem melhor nos troços do lado de lá da ilha e isso pode resultar num bom dia de luta pela primazia do CPR.

Ricardo Teodósio – José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) está muito longe, a 52.9s da frente. Todos os restantes do CPR estão muito longe.

No CRM e relembrando que Alexandre Camacho – Carlos Magalhães (Toyota GR Yaris Rally2) não roubam pontos, lideram no final do dia com 4.9s de avanço para Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia Rally2 evo) que, na prática pode não querer arriscar muito devido às contas do ‘regional’, pois se terminar na posição em que está soma os pontos relativos ao triunfo na prova o que para o ‘seu’ campeonato é muito importante.

O acidente de João Silva – Luís Rodrigues (Skoda Fabia Rally2) no final da manhã pode ter condicionado fortemente a sua luta pelo título e agora depende do que conseguir daqui até final. Para já está a quase oito minutos da frente e a quatro do top 10 dos madeirenses.

Miguel Caires – João Miguel Sousa (Skoda Fabia Rally2) são terceiros a mais de um minuto da frente.

Nas 2RM do CPR, o dia termina com Hugo Lopes – Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) 33.4s na frente de Gonçalo Henriques – Inês Veiga (Renault Clio Rally4) com Pedro Pereira – João Aguiar (Peugeot 208 Rally4) 25 segundos mais atrás do piloto do Renault.

Anton Korzun – Pavlo Kononov (Peugeot 208 Rally4) são quartos 22.7s mais atrás e Guilherme Meireles – Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) são quintos na frente de Pedro Silva – Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4).

FOTO Rali da Madeira/ralivm.com

FOTO ZOOM Motorsport