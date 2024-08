Rali da Madeira/PEC6: Simone Campedelli soma e segue

Nas 2RM, Hugo Lopes – Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) voltaram a fazer crescer significativamente a margem para Gonçalo Henriques – Inês Veiga (Renault Clio Rally4), colocando-lhe mais 14.7s em cima, com a geral das 2RM a ficar com uma diferença de 33.4s entre primeiro e segundo. Pedro Pereira – João Aguiar (Peugeot 208 Rally4) são terceiros agora a 25.0s de Gonçalo Henriques.

No CRM, Camacho ganhou mais 2.2s a Nunes e com isso colocou a margem em 4.7s, depois de terem começado a tarde empatados. Miguel Caires – João Miguel Sousa (Skoda Fabia Rally2) são terceiros, mas já estão a mais de um minuto.

Na geral, Campedelli tem agora 16.1s, sensivelmente a mesma margem que tinha antes do toque que sofreu na última especial da manhã, para Ruiloba, com Armindo Araújo a fazer uma boa prova e a ser de novo o melhor do CPR, tendo alargado em mais 6.1s a margem para Fontes, colocando-a em 14.3s. Ricardo Teodósio – José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) continuam a ceder terreno, estão a 28.7s de Fontes.

Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia Rs Rally2) venceram mais um troço, bateram Armindo Araújo – Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2) por 8.8s com Diego Ruiloba – Angel Vela (Citroen C3 Rally2) em terceiro a 9.0s. Alexandre Camacho – Carlos Magalhães (Toyota GR Yaris Rally2) voltaram a ser os melhores dos madeirenses, desta feita na frente de João Silva – Luís Rodrigues (Skoda Fabia Rally2) com Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia Rally2 evo) logo a seguir. Jose Pedro Fontes – Ponte Inês (Citroen C3 Rally2 evo) foram sétimos na frente de Kris Meeke – Stuart Loudon (Hyundai I20 N Rally2).

