Rali da Madeira/PEC6: Ruiloba mais líder, Meeke sofre revés…

Numa edição até aqui fantástica do Rali da Madeira, Diego Ruiloba e Ángel Vela, ao volante do Citroën C3 Rally2, registaram o melhor tempo na segunda passagem por Palheiro Ferreiro, o troço mais extenso do Rali Vinho Madeira. Esta vitória na especial foi determinante para a classificação geral, num troço marcado também por um contratempo para Kris Meeke.

A dupla espanhola superou Simone Campedelli e Tania Canton (Skoda Fabia RS Rally2) por dois segundos. Miguel Nunes e João Paulo (Skoda Fabia RS Rally2) alcançaram o terceiro melhor tempo, a 5,2 segundos, enquanto João Silva e Luís Rodrigues (Toyota GR Yaris Rally2) registaram o quarto melhor tempo na especial, a 6,9 segundos da liderança.

Um furo lento na roda traseira esquerda afetou Kris Meeke e Stuart Loudon (Toyota GR Yaris Rally2), resultando numa perda de 37,7 segundos. Este incidente fez com que a dupla britânica caísse para a sexta posição na classificação geral. Com este revés, Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) tornaram-se a melhor equipa do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), com uma vantagem de 2,3 segundos sobre Meeke.

Na classificação geral, Ruiloba lidera agora com uma vantagem de 7,7 segundos sobre João Silva. Simone Campedelli ocupa a terceira posição, estando a 13,5 segundos do líder e 5,8 segundos atrás de João Silva. Miguel Nunes ascendeu ao quarto lugar, a 6,6 segundos de Campedelli.

Miguel Caires e Jorge Henriques (Skoda Fabia RS Rally2) ocupam a sétima posição, à frente de José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroën C3 Rally2). Alexandre Camacho e Pedro Calado (Hyundai i20 Rally2), com Dani Sordo e Cándido Carrera (Hyundai i20 Rally2), fecham o top 10, ambos já com mais de um minuto de desvantagem para a liderança.