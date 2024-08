Rali da Madeira/PEC5: Alexandre Camacho ‘desempata’ no CRM

Depois do susto do último troço antes da assistência, Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia RS Rally2) regressaram aos triunfos em especiais e voltaram a alargar a margem para Diego Ruiloba – Angel Vela (Citroën C3 Rally2), ainda que para já em apenas 9.2s com a diferença a ficar nos 7.1s neste primeiro troço da tarde.

João Silva – Luís Rodrigues (Skoda Fabia Rally2) foram terceiros na especial, mas com o tempo perdido com o acidente da manhã, estão fora da corrida para os primeiros lugares da prova. Quarto lugar para Alexandre Camacho – Carlos Magalhães (Toyota GR Yaris Rally2) que ganharam 2.5s a Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia Rally2 evo) e com isso desempataram a contenda entre ambos, sendo essa precisamente a diferença na geral do campeonato da Madeira, entre ambos. Notável por parte do piloto do Toyota GR Yaris Rally2, pois enquanto o seu adversário está a fazer o campeonato, Camacho corre pela primeira vez desde o Rali do Faial, com um carro completamente novo para si, que só testou até aqui, a maior parte do tempo fora da Madeira e está na luta pelo melhor madeirense.

Miguel Caires – João Miguel Sousa (Skoda Fabia Rally2) foram quartos e estão no 3º lugar do CRM a 42.1s da frente.

No CPR, Armindo Araújo – Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2) venceram mais um troço, deixaram JoséPedro Fontes – Ponte Inês (Citroën C3 Rally2 evo) a 1.7s, e com isso colocaram a margem entre ambos em 8.2s. Kris Meeke – Stuart Loudon (Hyundai I20 N Rally2) foram terceiros, na frente de Ricardo Teodósio – José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2), que na geral está a 24.1s de Fontes.

Nas 2RM, Hugo Lopes – Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) venceram mais um troço, ‘deram’ 6.1s a Pedro Pereira – João Aguiar (Peugeot 208 Rally4) com Gonçalo Henriques – Inês Veiga (Renault Clio Rally4) a fazer apenas quarto posto a 9.3s com a margem do líder para o piloto do Renault a crescer para 18.7s. Pedro Pereira roda 29.6s mais atrás.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

FOTO Rali da Madeira