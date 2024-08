Rali da Madeira/PEC4: Simone Campedelli furou 2 pneus, liderança em risco…

Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia Rs Rally2) deram um toque e furaram… dois pneus, perdendo ainda assim apenas 9.1s, já que foi muito perto do final da classificativa, mas não cederam a liderança aos vencedores do troço, Diego Ruiloba – Angel Vela (Citroen C3 Rally2), que já só estão a 6.2s da frente. O problema agora é se conseguem chegar à assistência, porque fazê-lo com uma roda em cima da jante é muito difícil, pois os danos podem tornar-se complicados de reparar. Resta saber o que se vai passar até à assistência. Só tem um pneu, e tem que ter borracha na roda, se não, tem que trocar de novo com o outro pneu furado, e ver se esse chega com borracha à assistência.

Mais informações quando possível.

Armindo Araújo – Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2) foram terceiros e ganharam tempo no CPR a José Pedro Fontes – Ponte Inês (Citroën C3 Rally2 evo) que foram apenas quintos, a três segundos de Araújo o que significa que na geral do CPR o piloto do Skoda já tem 6.5s na frente de Fontes.

Ricardo Teodósio – José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) continuam a ceder tempo já estão a 26.9s da frente, no quarto posto do CPR estão Ernesto Cunha – Rui Raimundo (Skoda Fabia Rally2 evo) já a 1m18.2s dos líderes.

Nos madeirenses é que a ‘coisa’ está interessante, com Alexandre Camacho – Carlos Magalhães (Toyota GR Yaris Rally2), quartos da geral, empatados ao décimo de segundo com Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia Rally2 evo). 14 Miguel Caires – João Miguel Sousa (Skoda Fabia Rally2) já estão a 31.8s da frente, Rui Pinto – Marco Macedo (Skoda Fabia Rally2) um minuto mais atrás.

Nas 2RM, Hugo Lopes – Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) ganhou neste troço a Gonçalo Henriques – Inês Veiga (Renault Clio Rally4) 7.8s pelo que a margem é agora de 9.4s na geral. Pedro Pereira – João Aguiar (Peugeot 208 Rally4) estão a 42.2s da frente.

