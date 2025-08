Rali da Madeira/PEC4: Ruiloba reforça liderança, top 3 inalterado no final da manhã

Final da manhã no Rali da Madeira e a dupla Diego Ruiloba – Angel Vela (Citroen C3 Rally2) manteve a liderança alcançada na PEC3. A primeira passagem por Santana (14,14km) deu dores de cabeça aos pilotos com o piso húmido em algumas partes do troço, o que exigiu atenção redobrada. Ruiloba, com o tempo de 8:53.0 ficou à frente de João Silva – Luis Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2) que demorou apenas 1,3 segundos mais a completar o percurso. Kris Meeke – Stuart Loudon (Toyota Gr Yaris Rally2) fez o terceiro tempo desta especial cronometrada, com mais 1,6 segundos do que a referência.

Miguel Nunes – João Paulo (Skoda Fabia Rs Rally2) ficaram perto de um resultado mais condizente com o que se espera da dupla. Ficaram a 2,1 segundos do melhor registo, mas foram atrapalhados por Ricardo Teodosio – José Teixeira (Toyota Gr Yaris Rally2), com problemas na válvula Pop Off e obrigados a um ritmo lento. Nunes perdeu algum tempo, pois encontrou Teodósio numa zona sinuosa e fica à espera para ver o que a direção de prova decide.

Miguel Caires – Jorge Henriques (Skoda Fabia Rs Rally2) fizeram o quinto tempo, apesar dos problemas de caixa que afetaram a dupla do Skoda. O piloto estava claramente desapontado com mais este problema (ontem sofreram com problemas no acelerador) que afeta a sua prestação no rali. José Pedro Fontes – Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) melhoraram um pouco nesta PEC6, mas o piloto do Citroën Rally Team reconheceu que não está bem e a manhã não lhe sorriu.

Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia Rs Rally2) foram sétimos, à frente de Alexandre Camacho – Pedro Calado (Hyundai I20 Rally2) ainda sem o ritmo certo neste dia. Armindo Araújo – Luis Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally 2) fizeram apenas o nono tempo, com uma pequena saída de estrada a afetar a dupla. Rui Jorge Fernandes – João Pedro Freitas (Skoda Fabia Rally2 Evo) completaram o top 10 neste troço.

Top 3 inalterado e com boa luta em perspetiva

Nas contas da geral, Ruiloba lidera, com 1,5 segundos de vantagem para João Silva e Kris Meeke a 2,7 segundos do homem mais rápido até agora, com tudo em aberto para esta tarde. A distância para o quarto classificado, Campedelli é já de 11,5 segundos, com Miguel Nunes a 11,6 do primeiro lugar. Será preciso uma tarde ao ataque para se aproximar dos pilotos da frente.

Armindo Araújo está já a 24,8 segundos do topo e Miguel Caires, está em sétimo a 34,4, pagando caro pelo pião na PEC2 e pelos problemas na caixa de velocidades. José Pedro Fontes, Alexandre Camacho e Dani Sordo completam o top 10, já algo distantes da frente, talvez as maiores surpresas pela negativa, dado o andamento que têm evidenciado, esperando-se sempre mais por parte destes pilotos.

No CPR Meeke está na frente, com 22,1 segundos de vantagem para Armindo Araújo e Fontes em terceiro a 12,2 segundos de Armindo. Dani Sordo está em quarto (+5,8 seg. que Fontes) com problemas na afinação, queixando-se de muita subviragem, com Hugo Lopes – Magda Oliveira (Hyundai I20 Rally2) na quinta posição, também com alguns contratempos esta manhã com um toque, um furo lento e uma mistura de pneus longe da ideal. Rúben Rodrigues – Rui Raimundo (Toyota Gr Yaris Rally2) são sextos, à frente de Diogo Marujo – Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo), Ernesto Cunha – Valter Cardoso (Skoda Fabia Rs Rally2) e Paulo Neto – Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 Evo)