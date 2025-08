Rali da Madeira/PEC3: Ruiloba assume a liderança, classificação sofre reviravolta

A primeira passagem por Palheiro Ferreiro 1, a classificativa mais extensa do Rali da Madeira, provocou uma redefinição significativa nas contas da classificação geral. Depois de João Silva ter conquistado o primeiro troço do dia e assumido a liderança provisória, Diego Ruiloba e Ángel Vela (Citroën C3 Rally2) impuseram-se nesta especial, reclamando a vitória.

A dupla espanhola superou Kris Meeke e Stuart Loudon (Toyota GR Yaris Rally2) por uma margem de 0,9 segundos. João Silva e Luís Rodrigues (Toyota GR Yaris Rally2), que lideravam a prova, ficaram em terceiro, a 1,3 segundos do melhor tempo.

Na sequência, Simone Campedelli e Tania Canton (Skoda Fabia RS Rally2) asseguraram o quarto posto, a 2,4 segundos do vencedor da especial. Seguiram-se Miguel Nunes e João Paulo (Skoda Fabia RS Rally2), a 3,1 segundos, e Miguel Caires e Jorge Henriques (Skoda Fabia RS Rally2), a 5,7 segundos.

Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) terminaram a especial em sétimo, a 8,4 segundos da frente. Dani Sordo e Cándido Carrera (Hyundai i20 Rally2) continuaram a enfrentar dificuldades, registando um atraso de 14,7 segundos. José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) cederam 18,1 segundos, enquanto Alexandre Camacho e Pedro Calado (Hyundai i20 Rally2) registaram um tempo 19,2 segundos mais lento.

Um dos contratempos mais notórios foi o de Ricardo Teodósio e José Teixeira (Toyota GR Yaris Rally2), que tiveram problemas com a válvula pop off do turbo e perderam 55,0 segundos nesta classificativa.

Ruiloba na frente, luta intensa no topo

Após três especiais, a classificação geral sofreu uma mudança de líder. Diego Ruiloba ascendeu ao primeiro lugar, com João Silva a cair para o segundo posto, a uma escassa diferença de 0,2 segundos. Kris Meeke mantém-se na luta, ocupando a terceira posição, a 1,1 segundos da liderança. Simone Campedelli fecha o grupo dos quatro primeiros, a 3,8 segundos. Este quarteto constitui, para já, o grupo principal na disputa pela liderança.

Outros pilotos começam a perder terreno significativo. Miguel Nunes encontra-se agora a 9,5 segundos da liderança e a 5,7 segundos de Campedelli. Armindo Araújo é sexto, a 5,4 segundos de Miguel Nunes. Dani Sordo enfrenta grandes dificuldades, encontrando-se a 10,4 segundos do piloto do Skoda e a impressionantes 25,3 segundos da liderança após apenas três especiais.

Miguel Caires, após o pião na especial inaugural, recuperou para o oitavo lugar, a 28,1 segundos da frente, mantendo-se à frente de José Pedro Fontes. Alexandre Camacho, com um desempenho aquém do esperado nesta especial, caiu para a décima posição, indicando que a sua luta pela liderança será difícil. Ricardo Teodósio, devido aos problemas mecânicos, perdeu contacto com os lugares cimeiros.

A classificativa de Palheiro Ferreiro, com os seus 22,06 quilómetros, é frequentemente, como se percebe, um ponto ‘quente’ no Rali da Madeira. Caracterizada por um traçado sinuoso e técnico, com zonas de alta velocidade intercaladas com secções mais lentas e desafiantes, exige dos pilotos uma concentração máxima e uma gestão precisa da potência.