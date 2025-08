Rali da Madeira/PEC2: João Silva surpreende no Campo de Golfe, favoritos em dificuldade

O Rali da Madeira arrancou com uma primeira classificativa, o Campo de Golfe, que se revelou traiçoeira e ditou as primeiras surpresas. A dupla João Silva e Luís Rodrigues, ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, demonstrou um desempenho exemplar, registando o melhor tempo e estabelecendo a primeira liderança da prova.

A dupla madeirense superou Diego Ruiloba e Ángel Vela (Citroën C3 Rally2) por 1,8 segundos, enquanto Kris Meeke e Stuart Loudon (Toyota GR Yaris Rally2) asseguraram o terceiro lugar, a 2,1 segundos da frente. Este trio de topo destacou-se, estabelecendo uma margem significativa sobre os restantes concorrentes.

Simone Campedelli e Tania Canton (Skoda Fabia RS Rally2) ficaram a 3,9 segundos dos líderes, um desempenho que os colocou num patamar intermédio. O grupo seguinte, ainda mais abaixo na tabela de tempos, incluiu Miguel Nunes e João Paulo (Skoda Fabia RS Rally2), que cederam 7,1 segundos. Seguiram-se Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), a 8,8 segundos, com José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) apenas 0,7 segundos mais lentos.

Alexandre Camacho e Pedro Calado (Hyundai i20 Rally2) ocuparam a oitava posição, a 10,7 segundos do primeiro lugar. Logo atrás, Ricardo Teodósio e José Teixeira (Toyota GR Yaris Rally2) registaram um atraso de 11,1 segundos. A maior surpresa da classificativa inaugural foi o tempo de Dani Sordo e Cándido Carrera (Hyundai i20 Rally2), que cederam 11,6 segundos, um resultado inesperado para um dos favoritos.

Na geral, João silva lidera com 1.1s de avanço para Diego Ruiloba, com Kris Meeke a 1.3s e Simone Campedelli a 2.5s.

Reações dos Pilotos

A maioria dos pilotos reportou dificuldades com a aderência do piso. Dani Sordo mencionou que o seu Hyundai estava a “escorregar de traseira”. Kris Meeke expressou preocupação com os travões e a falta de “frente” no carro. Ricardo Teodósio descreveu a classificativa como “um pouco molhada e escorregadia”, admitindo ter “perdido um bocadinho a confiança”. Miguel Nunes partilhou uma sensação semelhante, afirmando que a classificativa “não correu muito bem, escorrega mais do que esperava”.

José Pedro Fontes atribuiu o seu desempenho a uma “má aposta de pneus”. Em contraste, João Silva mostrou-se naturalmente satisfeito com o tempo alcançado.

Entre os incidentes, Miguel Caires e Jorge Henriques (Skoda Fabia RS Rally2) sofreram um pião, o que lhes custou 21,2 segundos. Diego Ruiloba, apesar do segundo lugar, admitiu não ter feito uma classificativa perfeita, enquanto Simone Campedelli também lidou com a falta de aderência.

Este início promete um Rali da Madeira renhido, com as condições do piso a desempenharem um papel crucial e a testarem a adaptabilidade dos pilotos desde o primeiro momento.

O Campo de Golfe é uma das classificativas mais emblemáticas do Rali da Madeira, conhecida pelas suas características técnicas e pela imprevisibilidade das condições de aderência, que podem variar significativamente ao longo da classificativa devido à exposição e à presença de humidade. A sua natureza sinuosa e as zonas rápidas exigem uma afinação precisa do carro e uma leitura apurada do piso por parte dos pilotos, tornando-o um verdadeiro teste de perícia e coragem logo no arranque da prova.