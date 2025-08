Rali da Madeira/PEC12: Diego Ruiloba com a porta do triunfo aberta…

Diego Ruiloba – Angel Vela (Citroen C3 Rally2) ganha mais um troço, bate Kris Meeke – Stuart Loudon (Toyota Gr Yaris Rally2) por 0.4s com Miguel Nunes – João Paulo (Skoda Fabia Rs Rally2) em terceiro a 1.3s e João Silva – Luis Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2) a 1.4s, com Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia Rs Rally2) logo a seguir a 3.6s, significando isto que vamos para a derradeira especial com o espanhol com as portas quase totalmente abertas quanto à possível segunda vitória consecutiva no Rali da Madeira.

Simone Campedelli vai para o derradeiro troço, 6.1s atrás de João Silva, pelo que os lugares do pódio, em princípio estarão encontrados já que o derradeiro troço não costuma dar diferenças muito grandes. Portanto, em condições normais, as posições estão definidas, também no CPR pois Kris Meeke tem agora 10.1s de avanço para Armindo Araújo. Se nada se passar na derradeira especial, Rosário 2, os vencedores à geral, no CRM e CPR estão encontrados.