Rali da Madeira/PEC12: Camacho a 3.0s de Ruiloba, Fontes a 1.9s de Armindo…

Kris Meeke – Stuart Loudon (Hyundai I20 N Rally2) foram quartos na especial, Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia Rs Rally2) mantiveram-se em prova, venceram o troço na frente de João Silva – Luís Rodrigues (Skoda Fabia Rally2), mas a dupla italiana está quase a meia hora da frente, Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia Rally2 evo) foram oitavos e estão a controlar a posição de modo a não arriscar as contas do campeonato que lhes sorriem fortemente neste momento.

Tal como se esperava, Alexandre Camacho – Carlos Magalhães (Toyota GR Yaris Rally2) entraram ao ataque para a secção final do rali, reduziram para 3.0s a margem que os separa dos líderes da prova, Diego Ruiloba – Angel Vela (Citroen C3 Rally2), mas ficou claro para o madeirense que os 0.6s recuperados neste troço revelam que o espanhol tem argumentos para lutar até ao fim. Uma grande luta pelo primeiro lugar da prova, tal como sucede no CPR em que Jose Pedro Fontes – Ponte Inês (Citroën C3 Rally2 evo) recuperou 2.2s a Armindo Araújo – Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2), colocando a diferença entre ambos em apenas 1.9s, isto quando ainda faltam três troços para o final do rali. duas grandes lutas que se afiguram até ao final da prova, sendo que tudo pode ainda acontecer, já que não se pode olhar apenas para o que sucede num troço, pois pelo meio entra a estratégia com que cada um encara cada troço, pois há pneus para gerir até ao fim.

