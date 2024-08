Rali da Madeira/PEC11: Tudo por decidir na secção da tarde, geral e CPR

João Silva – Luís Rodrigues (Skoda Fabia Rally2) venceram a primeira passagem pela especial do Rosário, bateram Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia Rs Rally2) por 1.8s com Alexandre Camacho – Carlos Magalhães (Toyota GR Yaris Rally2) em terceiro a 3.3s. Jose Pedro Fontes – Ponte Inês (Citroën C3 Rally2 evo) foram os melhores do CPR no 4º posto, a 4.2s da frente, com Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia Rally2 evo) logo a seguir na frente de Diego Ruiloba – Angel Vela (Citroen C3 Rally2) e Armindo Araújo – Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2).

Desta forma, Diego Ruiloba tem agora apenas 3.6s de avanço para Alexandre Camacho na luta pelo triunfo no Rali da Madeira, enquanto no CPR, Fontes ganhou mais 2.1s a Armindo Araújo que tem agora apenas 4.1s na frente do piloto da Citroën.

Como se percebe, tudo completamente em aberto para a secção que tudo vai decidir na prova, a vitória no rali e entre os concorrentes do CPR.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

FOTO AIFA