Rali da Madeira/PEC11: João Silva atrasa-se, trio da frente em 9.7s…

Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia Rs Rally2) entrou ao ataque na decisiva tarde do Rali da Madeira, venceu a segunda passagem pela Ponta do Sol, com 2.8s de avanço para Diego Ruiloba – Angel Vela (Citroen C3 Rally2), com Miguel Nunes – João Paulo (Skoda Fabia Rs Rally2) na terceira posição a 4.8s e Armindo Araújo – Luis Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally 2) a 4.9s.

A dupla do Skoda ficou na frente de Kris Meeke – Stuart Loudon (Toyota Gr Yaris Rally2), ganhou-lhe meio segundo.

A surpresa negativa deste início de tarde foi o mau tempo de João Silva – Luis Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2), que ficou a 6.7s de Campedelli, mas também longe de Ruiloba, perdendo para ambos. João Silva não só ficou mais longe de Ruiloba, está agora a 5.8s, a dois troços do final com Campedelli agora a 3.9s do madeirense.

No CPR, Kris Meeke tem agora 5.6s de avanço para Armindo Araújo, com dois troços pela frente, ainda não há certezas quanto ao ‘vencedor’ do CPR.

Daniel Sordo – Candido Carrera (Hyundai I20 Rally2), foi sétimo e passou Alexandre Camacho – Pedro Calado (Hyundai I20 Rally2) que é agora nono.

Décimo lugar para Miguel Caires – Jorge Henriques (Skoda Fabia Rs Rally2), na frente de Hugo Lopes – Magda Oliveira (Hyundai I20 Rally2).