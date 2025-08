Rali da Madeira/PEC10: luta pelo triunfo cada vez mais ‘acesa’, 1.9s…

Miguel Nunes e João Paulo, ao volante do Skoda Fabia RS Rally2, conquistaram a primeira passagem pelo troço do Rosário (PEC10) no Rali da Madeira, superando João Silva e Luís Rodrigues (Toyota GR Yaris Rally2) por 1,1 segundos. Mais crucial, a performance de Diego Ruiloba e Ángel Vela (Citroën C3 Rally2), terceiros a 2,8 segundos, permitiu a João Silva encurtar a diferença para o líder do rali, Ruiloba, para apenas 1,9 segundos. Esta dinâmica reaviva memórias do ano passado, onde Ruiloba liderava com uma margem de 3,6 segundos nesta exata mesma fase do rali o ano passado, e acabou por triunfar, curiosamente com a mesma rivalidade entre a Citroën e a Toyota a persistir. Temos novamente uma luta entre um Citroën C3 Rally2 e um Toyota GR Yaris Rally2,

Simone Campedelli e Tania Canton (Skoda Fabia RS Rally2) foram quartos, ficando a 4,2 segundos do melhor tempo, o que os coloca a 12,5 segundos da liderança na geral. As suas perspetivas de lutar pelo triunfo nos restantes três troços tornam-se, assim, consideravelmente mais sombrias.

No Campeonato Português de Ralis (CPR), Kris Meeke e Stuart Loudon (Toyota GR Yaris Rally2) consolidaram a sua vantagem sobre Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), ao terminarem à frente, elevando a margem entre ambos para 6,1 segundos.

A manhã trouxe uma reviravolta para Miguel Caires e Jorge Henriques (Skoda Fabia RS Rally2), que sofreram um furo neste troço e caíram para a décima posição. Daniel Sordo e Cándido Carrera (Hyundai i20 Rally2) foram sétimos, seguidos por José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), e Alexandre Camacho e Pedro Calado (Hyundai i20 Rally2). Na classificação geral, Fontes está agora a 50,7 segundos de Armindo Araújo, com Camacho 6,0 segundos mais atrás, e Dani Sordo a 4,9 segundos de Camacho, numa disputa interna interessante.