Rali da Madeira/PEC10: Camacho e Fontes chegam-se aos líderes…

Grande troço de José Pedro Fontes – Ponte Inês (Citroën C3 Rally2 evo) que bateram o recorde do troço e Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia Rs Rally2) por 1.2s, com Alexandre Camacho – Carlos Magalhães (Toyota GR Yaris Rally2) em terceiro a 2.1s.

Diego Ruiloba – Angel Vela (Citroën C3 Rally2) foram quartos a 3.5s da frente, seguindo-se João Silva – Luís Rodrigues (Skoda Fabia Rally2), Armindo Araújo – Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2), Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia Rally2 evo), Kris Meeke – Stuart Loudon (Hyundai I20 N Rally2), Miguel Caires – João Miguel Sousa (Skoda Fabia Rally2), Joachim Wagemans – Thijs Ozeel (Alpine A110) e Ricardo Teodósio – José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2).

Na classificação geral, Diego Ruiloba viu cair o seu avanço na frente para 4.9s, com Alexandre Camacho a recuperar dos 15.2s com que começou o dia para os atuais 4.9s.

No CPR, Armindo Araújo começou o dia com 14.8s de avanço para José Pedro Fontes e o piloto do Citroën já reduziu essa margem para 6.2s. Pelo meio, uma ligeira saída de Armindo Araújo que o levou a perder algum tempo, mas é claro o ataque de Fontes ao primeiro lugar do CPR. Historicamente, Fontes anda bem melhor nestes troços desta zona da Madeira e está a prová-lo.

No CRM, Camacho venceu mais um troço, bateu João silva por 2.2s, com Miguel Nunes em terceiro a 5.8s, mas convém relembrar que Camacho não rouba pontos e o segundo lugar atual de Nunes significa pontos do 1º lugar, o que para o campeonato é fulcral para Miguel Nunes depois do azar de ontem de João Silva.

