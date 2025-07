Rali da Madeira, PEC1: Simone Campedelli venceu a Super Especial

Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia Rs Rally2) estiveram em destaque na PEC1 do Rali da Madeira. A dupla italiana completou os primeiros 2,18 km do rali com o tempo de 1:34.9, assegurando o primeiro lugar nesta especial e, por consequência, à geral.

Armindo Araújo – Luis Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally 2) foram os segundos mais rápidos, a apenas 0,2 segundos do tempo de referência, com Kris Meeke – Stuart Loudon (Toyota Gr Yaris Rally2) a completarem o top 3, a 0,6 segundos do melhor registo.

Diego Ruiloba – Angel Vela (Citroen C3 Rally2) e João Silva – Luis Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2) completaram o top 5. Dani Sordo – Candido Carrera (Hyundai I20 Rally2), Miguel Nunes – João Paulo (Skoda Fabia Rs Rally2), Ricardo Teodosio – José Teixeira (Toyota Gr Yaris Rally2), Pedro Meireles – Mário Castro (Skoda Fabia Rs Rally2) e Alexandre Camacho – Pedro Calado (Hyundai I20 Rally2) completaram o top10, sendo esta a ordem da classificação geral.

Amanhã, temos mais seis especiais que vão concluir a primeira etapa, que completa os 95,52 km.

Resultados aqui