Rali da Madeira/PEC1: Armindo Araújo e José Pedro Fontes ‘empatados’ no CPR

A direção de prova, num documento assinado pelo diretor do evento, Pedro Melvill Araújo, decidiu atribuir um tempo nominal a José Pedro Fontes igual ao de Armindo Araújo, pelo que apesar do piloto da Citroën não ter feito todo o percurso, não tem culpa nenhuma do sucedido, e tendo em conta que se aguarda uma luta ao segundo durante a prova entre os dois concorrentes, Fontes e Araújo, qualquer que fosse o tempo atribuído, poderia ter influência no final da prova, pelo que terem ambos o mesmo tempo é mesmo a única solução que não deixa margem para queixas, pois ninguém conseguirá dizer que foi prejudicado, a única irónica diferença é mesmo o facto de fontes ter poupado ‘um bocadinho’ mais pneus: “Considerando que o concorrente nº 4 – José Pedro Fontes/ Inês Ponte teve de abrandar

consideravelmente por indicação de um Adjunto de Segurança, na sequência de uma avaria

do concorrente nº 1 – Kris Meeke/Stuart Loudon, que afetou parcialmente a trajetória, e

após análise e consideração, é atribuído ao concorrente nº 4, José Pedro Fontes/Inês Ponte

o tempo de: 01:37,4, Diretor de Prova. Pedro Melvill Araújo.

O italiano Simone Campedelli (Skoda Fabia RS Rally2) é aasim o primeiro líder do Rali Vinho da Madeira, depois de ter sido o mais rápido na classificativa de abertura, na cidade do Funchal, batendo Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2) e José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2) por 6 décimas.

O facto mais importante da super-especial de abertura foi o atraso acumulado pelo líder do CPR, Kris Meeke, na sequência de um ligeiro ‘toque’ com o Hyundai i20 N Rally2 que afetou o escape e deu origem a uma imensa nuvem de fumo no habitáculo. Meeke e o seu navegador, Stuart Loudon, viram-se obrigados a interromper a sua prova e a abandonar o carro, não concluindo a primeira classificativa.

Caso a equipa Hyundai Portugal consiga reparar os danos sofridos pelo Hyundai em tempo útil, na manhã desta sexta-feira, e a dupla Meeke/Loudon possa prosseguir em prova, iniciará a primeira etapa com uma penalização total de 9m36.8s, o que a deixa muito longe da discussão da vitória.

Araújo e Fontes são, para já, os líderes da prova madeirense no que toca ao CPR, com mais de um segundo de vantagem face a Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2).

A nível de campeonato, o piloto do Skoda, que ocupa a segunda posição a 11 pontos de Meeke, tem motivos para a partir desta sexta-feira abordar o rali madeirense mais tranquilo do que nunca, sonhando em chegar líder ao Rali da Água, em setembro próximo…

Esta sexta-feira, a primeira etapa, com uma dupla passagem pelas classificativas de Campo de Golfe (10,47 km), Palheiro Ferreiro (22,06 km) e Santana (14,14 km), totalizará 93,34 quilómetros ao cronómetro, ditando um primeiro escalonamento competitivo, antes da decisiva etapa de sábado, que terá um total de oito “especiais” (94,18 km).

Classificação após PEC 1 (Oficiosa)

*1º, Simone Campedelli/Tania Canton (Skoda Fabia RS Rally2), 1.36.8

2º, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), a 0.6

*3º, Diego Ruiloba/Angel Vela (Citroen C3 Rally2), a 1.2

*4º, Miguel Nunes/João Paulo Fernandes (Skoda Fabia Rally2 evo), a 1.6

5º, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), a 2.0

*6º, João Silva/Luís Rodrigues (Skoda Fabia Rally2 evo), a 2.2

*7º, Miguel Caires/João Miguel Sousa (Skoda Fabia Rally2 evo), a 3.3

*8º, Alexandre Camacho/Carlos Magalhães (Toyota Yaris GR Rally2), a 3.4

9º, João Barros/Jorge Henriques (VW Polo GTI R5), a 4.3

10º, Joachim Wagemans/Thijs Ozel (Allpine A110), a 4.5 11º, Ernesto Cunha /Rui Raimundo (Skoda Fabia RS Rally2 evo), a 5.4 12º, Pedro Meireles/Ricardo Faria (Hyundai i20 N Rally2), a 5.7 () – Não retira pontos aos pilotos do CPR

2RM

1º, Gonçalo Henriques/Inês Veiga (Renault Clio Rally4), 1m44,9s

2º, Hugo Lopes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4), a 0.7s

3º, Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4), a 1.7

4º, Pedro Pereira/João Aguiar (Peugeot 208 Rally4), a 3.2

5º, Guilherme Meireles/Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4), a 3.3

PROGRAMA/HORÁRIO

SEXTA-FEIRA(2 agosto)

Partida (Largo do Município) 08h00

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 08h10

Saída do Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 08h25

PEC 2 – Campo de Golfe 1 (10,47 km) 09h23

PEC 3 – Palheiro Ferreiro 1 (22,06 km) 10h09

PEC 4 – Santana 1 (14,14 km) 11h22

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 12h53

Saída do Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 13h23

PEC 5 – Campo de Golfe 2 14h21

PEC 6 – Palheiro Ferreiro 2 15h07

PEC 7 – Santana 2 16h20

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 17h34

Saída do Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 18h19

Parque Fechado (Largo do Município) 18h25

SÁBADO

Partida (Largo do Município) 08h30

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 08h40

Saída do Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 08h55

PEC 8 – Câmara de Lobos 1 (10,32 km) 09h28

PEC 9 – Ponta do Sol 1 (10,95 km) 10h19

PEC 10 – Calheta 1 (14,45 km) 11h03

PEC 11 – Rosário 1 (11,37 km) 12h27

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 13h26

Saída do Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 13h56

PEC 12 – Câmara de Lobos 2 14h29

PEC 13 – Ponta do Sol 2 15h20

PEC 14 – Calheta 2 16h04

PEC 15 – Rosário2 – Power Stage 17h28

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 18h17

Saída do Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 18h27

Pódio (Avenida do Mar) 18h30

FOTO Rali Vinho Madeira