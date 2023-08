Rali da Madeira, PE6: José Pedro Fontes destaca-se no CPR | AutoSport

Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (Skoda Fabia Evo Rally2) venceram a segunda passagem pelo Palheiro Ferreiro, bateram Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Evo Rally2) por meio segundo, ficando agora a 4.5s dos líderes da prova.

Grande troço de Diego Ruiloba/Angel Vela (Citroen C3 Rally2), terceiros, na frente de Simone Campedelli/Tania Canton (Skoda Fabia Evo Rally2), com José Pedro Fontes/Inês Pontes (Citroen C3 Rally2) de novo a ‘vencer’ entre o concorrentes do CPR. Desta feita bateram Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) por 1.9s com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), a 2.7s, com Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2), a 7.5s de Fontes.

Na geral, somente Camacho e Basso lutam pela dianteira, Fontes é terceiro a 19.2s da frente, mas estará mais interessado em manter a melhor posição no CPR. tem 17.3s de avanço para 17.3s, Armindo Araújo já está a 28.4s, com Miguel Correia em quarto já a 1m02.8s

Tempos Online – CLIQUE AQUI