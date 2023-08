Rali da Madeira, PE5: Alexandre Camacho destaca-se, Miguel Nunes desiste | AutoSport

Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Evo Rally2) entraram a vencer na parte da tarde, bateram Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (Skoda Fabia Evo Rally2) por 1.3s, com José Pedro Fontes/Inês Pontes (Citroen C3 Rally2) em terceiro a 1.5s, com José Pedro Fontes/Inês Pontes (Citroen C3 Rally2) em quarto a 4.0s

Num troço em que as escolhas de pneus foram importantes, resultou para uns, outros nem tanto, mas as contas fazem ao fim da tarde.

Para já 5.0 de diferença entre primeiro e segundo com Camacho na frente de Basso. No terceiro lugar e bem na frente do CPR mantém-se Zé Pedro Fontes, que continua a ganhar tempo aos restantes concorrentes do CPR. Desta feita, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) cederam três segundos, com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), a perderem mais 8.0s.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2) foram quartos, a 8.8s da frente com Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Evo Rally2) a saírem de estrada, arrancando a roda traseira direita, desistindo.

