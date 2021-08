Rali da Madeira, PE15: 1.7s separam Miguel Nunes de Alexandre Camacho | AutoSport

Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo) ganharam mais 2.2s a Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo), sendo que com este resultado vão para o derradeiro troço da prova separados por 1.7s.

Para tornar as coisas ainda mais complicadas, está a chover na especial de Rosário, pelo que para não quebrar a tradição do que tem sido o Campeonato da Madeira de Ralis de 2021, as provas têm-se decidido por algumas décimas. O Rali Vinho Madeira 2021, apesar da sua extensão, não será exceção.

No CPR, Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) vão para o último troço com 8.9s de avanço para José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5), pelo que as coisas, salvo qualquer surpresa final, estão decididas.

Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo) devem terminar a prova em quinto, na frente de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo). Jan Solans/Eusébio Sanjuan (Citroen C3 R5) são sétimos, na frente de Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) e Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo).



TEMPOS ONLINE – CLIQUE AQUI