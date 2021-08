Rali da Madeira, PE14: Luta pelo triunfo ao rubro, CPR ‘quase’ decidido | AutoSport

Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo) vencem mais um troço e continuam a mostrar que podia e deviam estar na luta pelo triunfo até ao fim da prova, mas não é isso que sucede em virtude do furo de ontem que os afastou ainda muito mais da luta pelo triunfo. Neste troço, passaram Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) na geral e são agora quintos classificados.

Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo) ganharam mais 1.4s a

Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) e quando faltam dois troços para o fim do rali, distam apenas 3.9s da liderança. Como se percebe, tudo ainda pode acontecer.

Com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) afastado da luta pelo triunfo no CPR em virtude de um furo na especial anterior, Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5) ganharam mais 0.9s a José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5), colocando a margem em 9.3s. Em condições normais a luta pelo triunfo no CPR está resolvida, mas nunca se sabe…

Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) estão a 9.3 de Teodósio, em princípio já lá não chegam, mas com dois troços pela frente ainda é possível.

