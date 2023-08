Rali da Madeira, PE11: Alexandre Camacho afasta-se de Giandomenico Basso | AutoSport

Mais um triunfo de Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Evo Rally2) que bateram Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (Skoda Fabia Evo Rally2) por 1.1s colocando em 15.3s a margem que os separa antes dos últimos quatro troços do rali. A margem ainda não é decisiva, mas em condições normais chega para vencer.

José Pedro Fontes/Inês Pontes (Citroen C3 Rally2) voltaram a ser os melhor dos concorrentes do CPR, bateram Diego Ruiloba/Angel Vela (Citroen C3 Rally2), por 1.0s, seguindo-se Simone Campedelli/Tania Canton (Skoda Fabia Evo Rally2) e Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), que voltaram a ganhar tempo a Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) tendo agora 1.9s entre ambos, favoráveis ao piloto do Skoda, numa luta a seguir com muita atenção até final.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2) são oitavos, e já

só querem ver o que se passa à sua frente e levar o carro até ao fim,

A fechar o top 10 estão Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) e Bernardo Sousa/José Janela (Citroen C3 Rally2) com Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2) logo a seguir.

Nos RGT, Filipe Freitas/Daniel Figueiroa (Porsche 991 GT3 Cup) estão agora sós na frente, já que Gil Freitas/Duarte Miranda (Alpine A110 RGT) abandonaram ficando Paulo Mendes/Roberto Figueira (Porsche 991 GT3 Cup) no segundo lugar, a 43.5s da frente.

Nas duas rodas motrizes, João Silva/João Paulo (Peugeot 208 Rally4) alargarama sua liderança, colocando-a em 21.5s face a

Pedro Antunes/Vitor Oliveira (Peugeot 208 Rally4), que foram terceiros nesta especial atrás de Vítor Sá/Victor Calado (Peugeot 208 Rally4).

Seguem-se na classificação Sergi Pérez/Lorena Romero (Peugeot 208 Rally4), Vítor Sá, e Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4), líder no CPR 2RM.



Mais info quando possível.

