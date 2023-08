Rali da Madeira, Paulo Neto: “Fazer o rali todo foi uma excelente conquista” | AutoSport

Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro pretendiam ganhar confiança aos comandos do Skoda, depois do inesperado acidente no Rali de Lisboa. Os objetivos foram alcançados e a dupla conseguiu terminar mais um importante desafio: “Não vinha com grandes expectativas. Ter conseguido fazer o rali todo foi uma excelente conquista. Estivemos sempre a melhorar a nossa postura na prova, essencialmente na parte técnica. O Skoda esteve sempre cinco estrelas, e estamos muito felizes por ter terminado a prova. A experiência foi positiva”, concluiu Paulo Neto.