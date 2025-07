Rali da Madeira: Paulo Neto e a ambição de um Top 10 no CPR

Paulo Neto e Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 Evo), preparam-se para enfrentar o exigente Rali da Madeira de 2025 com grande motivação. Após a recente vitória no Masters do Rali de Castelo Branco, a equipa tem como objetivo prioritário terminar entre os 10 primeiros no Campeonato de Portugal de Ralis e manter-se entre os mais rápidos no Campeonato Masters de Ralis, num evento que o piloto considera um dos mais desafiantes e apaixonantes da temporada.

O Rali da Madeira é, para Paulo Neto, um dos pontos altos da temporada, e o seu regresso à prova em 2025, após a ausência em 2024, é encarado com entusiasmo redobrado. O piloto da Paulo Neto Sport sublinha a importância deste rali por várias razões. Em primeiro lugar, destaca-o como “um dos ralis de asfalto de que mais gosto”, reconhecendo a exigência das suas estradas tanto a nível de condução como desportivo.

Em segundo lugar, Paulo Neto enaltece o “excelente ambiente” que se vive durante a semana do rali, com o envolvimento e apoio dos habitantes da Madeira às equipas e pilotos. A atenção dos media locais também contribui para que a equipa se sinta “em casa” na ilha, tornando o regresso à competição na Madeira um verdadeiro prazer.

Apesar da sua ausência na edição anterior, Paulo Neto não prevê problemas de desconhecimento dos troços, uma vez que o rali “não sofreu grandes alterações”. Com um historial de boas prestações e excelentes resultados no Campeonato de Portugal de Ralis na Madeira, o seu objetivo para 2025 é claro: “andar e terminar entre os 10 primeiros do Campeonato de Portugal de Ralis e logicamente estar entre os mais rápidos no Campeonato Masters de Ralis”. A equipa está determinada a fazer “tudo para que seja possível” alcançar estas metas.

Para além das ambições desportivas, Paulo Neto aproveitou para anunciar a integração de um novo parceiro no seu projeto, a Castrol. O piloto expressou o seu agradecimento à “marca de lubrificantes de muito prestígio e de renome mundial”, considerando uma “honra” poder representá-la nos ralis. Esta nova parceria reforça a estrutura da Paulo Neto Sport e a sua capacidade de enfrentar os desafios da temporada.