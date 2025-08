Rali da Madeira: O que disseram os protagonistas.

No final da manhã neste exigente segundo dia do Rali da Madeira, falamos com vários pilotos para sentir o pulso à competição. O balanço acabou por nem sempre ser o mais positivo, e as típicas dificuldades da “Pérola do Atlântico” não pouparam ninguém.

Dani Sordo

Dani Sordo estava resignado, sabendo que partia em desvantagem, sem a experiência da concorrência. No entanto, o carro parece não ajudar:

“Com certeza, não estou a ter um desempenho muito bom, mas não é só o desempenho. Talvez eu não esteja no mesmo ritmo que os outros em termos de experiência, mas quando você vê no segundo troço, eu dei tudo e o tempo não saiu. Podemos ver que o [Alexandre] Camacho é o tipo que normalmente é muito rápido aqui e não está. Então tem aí o exemplo. Se o outro Hyundai é mais rápido eu entendo, agora estamos todos ao mesmo nível. Se forço sou lento, se não forço sou lento. Assim não consigo estar na luta. Assim, limito-me a pilotar normalmente, não consigo fazer mais nada.”

Armindo Araújo

Armindo Araújo reconheceu que foi mais cauteloso ao enfrentar os pisos húmidos:

“Foi uma manhã positiva, não conseguimos impor o ritmo que gostaríamos de ter, lutamos um bocadinho com a frente do nosso Skoda, mas também não cometemos grandes erros. A cabeça do pelotão está forte, os pilotos dos top cinco tão a andar bastante forte e, portanto, eu sabia que ia ser uma prova disputada ao milésimo e é o que está a ser. Vamos tentar melhorar um bocadinho para a tarde.

Também enfrentamos condições climatéricas instáveis e tivemos que, ajustar o ritmo a essas condições. Talvez tenhamos sido um bocadinho lentos nesse ajuste de velocidade, mas vamos tentar melhorar agora no resto e tentar subir um bocadinho”.

Miguel Nunes

Miguel Nunes vai tentar subir o nível para esta tarde, e fica à espera da decisão sobre o tempo na PEC 4:

“Podíamos ter ganho o troço, mas infelizmente apanhámos o Ricardo Teodósio pelo caminho e perdemos algum tempo a tentar passá-lo. O ritmo na frente está muito forte, mas vamos tentar melhorar esta tarde e aproximar-nos. As segundas passagens costumam ser melhores, não só para mim, mas para toda a gente.

Já pedimos para rever o tempo porque achamos que foi injusto, mas vamos ver o que é possível fazer. Quanto à nossa posição, está mais ou menos dentro do esperado — é sempre uma incógnita antes da prova começar, há sempre surpresas, boas e más.

Fizemos uma pequena alteração no carro para a última classificativa e senti-me melhor, com um ritmo mais forte. Vamos tentar perceber se esse é o caminho certo e ver se descobrimos mais alguma coisa que nos ajude a melhorar.”

Ricardo Teodósio

Ricardo Teodósio volta a não ser feliz na Madeira com um problema na valvula Pop Off, a afetar o rendimento do piloto ao longo da manhã. Teodósio acabou por não iniciar os troços da tarde com os problemas mecânicos a revelarem-se terminais:

“Perdemos muito tempo. No primeiro troço fui com calma, a conduzir com atenção, sem exageros. Nalguns pontos ainda brinquei um bocadinho, só para me divertir, mas sempre tranquilo. No troço seguinte, logo no arranque, o carro começou a abrir a pop-off, e foi assim até ao fim — abriu mais de 100 vezes. A cada vez que isso acontecia, perdíamos mais tempo. Tentámos fazer um reset durante a ligação, para ver se o carro voltava ao normal, mas não resultou. Agora o carro simplesmente não anda. Fomos para o troço de Santana, mas está morto, não dá nada”.

José Pedro Fontes

José Pedro Fontes lamentou uma manhã também pouco feliz, levando dois pneus para piso molhado, uma aposta que não resultou:

“Decidi levar duas rodas suplentes na mala, porque pensámos que podíamos apanhar troços molhados e isso poderia ser uma vantagem. Mas acabou por nos prejudicar. Nunca me senti totalmente confortável. Também acho que não entrei bem no ritmo. Agora, vamos tentar reagir durante a tarde. Em princípio, estará tudo seco, o que pode facilitar um pouco, embora na Madeira nunca se saiba. De qualquer forma, vamos ter de arriscar, não há outra hipótese.

Quanto ao que o Ruiloba está a fazer lá à frente, claro que estou contente. É a prova de que ele é um grande talento. Espero que continue no Mundial, apesar de ser um ambiente muito exigente. Mas quando está em sítios que conhece e a competir com os melhores, nota-se bem a qualidade que ele tem”.

João Silva

João Silva tem feito um excelente rali mas na pausa do almoço, mantinha cautelas e apenas foco no trabalho que tem feito:

A manhã acabou por correr bem, tanto em termos de resultado como do nosso trabalho, tendo em conta a nossa condição atual e as lutas internas que estamos a ter — nomeadamente, tentar entender melhor o carro e tirar o máximo proveito dele. Ainda há caminho a percorrer e margem para melhorar, mas está tudo em aberto.

Neste momento, estou mais focado no nosso próprio trabalho do que em lutar diretamente com outros pilotos. Se fizermos bem o nosso trabalho, o resultado virá naturalmente. Não me interessa andar atrás de ninguém agora — quero é concentrar-me em mim e no que posso fazer.

Claro que, dependendo de como correr a tarde de hoje, as perspetivas podem mudar. Se mantivermos este andamento e mostrarmos consistência, vamos perceber se é só sorte ou se há mérito. Esta manhã foi complicada, com escolhas diferentes entre equipas, mas acho que à tarde vamos ter uma visão mais clara da nossa realidade e de como as coisas estão a funcionar”.

Ernesto Cunha

A estrear um carro novo, Ernesto Cunha está ainda a tentar perceber a nova máquina.

“Tem sido um desafio. As coisas não estão a correr como eu esperava — pensei que ia ser mais fácil e que tudo ia acontecer mais rapidamente, mas percebo que é normal. O carro é um bocado diferente e estou a lutar para encontrar um setup que me dê mais conforto e confiança.

Neste momento, sinto falta de confiança, especialmente na entrada das curvas — estou com dificuldade em meter a frente do carro, e preciso encontrar um compromisso que me ajude nessa parte. São dificuldades que não tinha com o carro anterior. Aliás, em alguns troços cheguei a fazer melhores tempos com o carro antigo do que agora com este.

É um processo de adaptação, que exige paciência. Engraçado como parece que se tem de reaprender muita coisa — não tudo, mas há bastante que mudou e ainda estou a ajustar-me”.

Simone Campedelli

Simone Campedelli disse que estava a pilotar bem, mas que faltou algo nesta manhã:

“Estamos na luta, embora ainda um pouco longe dos três da frente. Mas, sinceramente, estou a guiar bem e o carro está ok. Não há muito mais que eu consiga fazer neste momento, mas vamos ver se consigo encontrar algo melhor. Quanto às especiais da tarde, para mim não muda muito — são as mesmas condições para todos e temos de guiar com o que temos. A verdade é que estamos a fazer um bom trabalho ao volante, mas está a faltar alguma coisa, porque nem conseguimos igualar os tempos do ano passado em termos de performance. Mas é o que é. Vamos ver se conseguimos encontrar uma solução”.