Rali da Madeira: o que disseram os pilotos no final do 1º dia, e resumos das PEC (vídeo)

Diego Ruiloba lidera Rali Vinho da Madeira

Diego Ruiloba, aos comandos de um Citroën C3 Rally2, é o líder do Rali Vinho da Madeira, concluída a 1ª etapa da prova organizada desde 1959pelo Club Sports da Madeira. O piloto espanhol dispõe de uma vantagem de 10,7 segundos sobre Armindo Araújo, ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2. O lugar mais baixo do pódio é ocupado, nesta fase da prova, pelo madeirense Alexandre Camacho que estreia neste evento um Toyota GR Yaris Rally2.

A quarta posição é posse de Miguel Nunes, com o habitual Skoda Fabia Rally2 Evo, seguido de José Pedro Fontes, em Citroën C3 Rally2, e Ricardo Teodósio num Hyundai. O Rali Vinho da Madeira regressa amanhã à estrada para o terceiro e último dia de competição em que a caravana realiza ronda dupla por Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Calheta e Rosário.

Simone Campedelli fora do Rali Vinho da Madeira

Tendo recebido um relatório do Delegado Técnico FPAK sobre a viatura nº 10 (Simone Campedelli/ Tania Canton) referindo ter conduzido num troço de ligação após PEC 4 não cumprindo o Art. 34.1.5 do RRSR que cita “ um carro de competição só pode ser conduzido sobre as quatro rodas completes incluindo os pneus. Qualquer viatura que não cumpra com este artigo será considerado como desistente de acordo com o Art. 54.”

Armindo Araújo segue na frente do CPR

Armindo Araújo, segundo classificado absoluto com um Skoda Fabia RS Rally2, é o líder do Rali Vinho da Madeira nas contas para o Campeonato de Portugal de Ralis. O piloto está na frente com uma vantagem de 14,8 segundos sobre José Pedro Fontes, aos comandos de um Citroën C3 Rally2, e Ricardo Teodósio, em Hyundai i20N Rally2 e a 52,9 segundos do comandante desta classificação específica. O lote dos cinco primeiros classificados inclui ainda Ernesto Cunha e Paulo Caldeira, ambos em Skoda Fabia Rally2 Evo.

Alexandre Camacho é o melhor madeirense

Naquela que é a estreia com o Toyota GR Yaris Rally2, Alexandre Camacho, terceiro absoluto, é o concorrente madeirense melhor posicionado na 65ª edição o Rali Vinho Madeira, prova que está desde ontem na estrada e tem amanhã, 3 de agosto, a sua conclusão. Na “competição regional” as posições imediatas são ocupadas por Miguel Nunes e Miguel Caires, ambos em Skoda Fabia Rally2 Evo.

