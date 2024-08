Rali da Madeira: o que disseram os pilotos no final da prova, e resumos das PEC (vídeo)

Diego Ruiloba é o vencedor o 65º Rali Vinho da Madeira, prova integrante do FIA European Rally Trophy e campeonatos nacional e madeirense da modalidade que teve lugar entre 1 e 3 de agosto. O piloto espanhol com um Citroën C3 Rally2 assumiu o comando no final do segundo os três dias de competição e conseguiu, com um ritmo bastante vivo, responder aos ataques a concorrência e manter a liderança até à meta instalada na baixa o Funchal, cidade anfitriã.

O segundo posto ficou na posse e Alexandre Camacho, recordista e triunfos nesta prova que regressou à atividade para aquela que foi a estreia o Toyota Gr Yaris Rally2 em pisos de asfalto nacionais. O piloto foi evoluindo à medida que se entrosava com a viatura e acabou a 3,7 segundos do vencedor. O lugar mais baixo do pódio foi ocupado por Armindo Araújo num Skoda Fabia RS Rally2 que, com este resultado, passa para o comando do campeonato de Portugal de Ralis.

O quarto lugar foi pertença de Miguel Nunes, o melhor nas contas do campeonato regional da modalidade com um Skoda Fabia Rally2 Evo, seguido do campeão nacional, Ricardo Teodósio em Hyundai i20N Rally2. O rali organizado pelo Club Sports da Madeira ficou ainda marcado pelas prestações de João Silva, cujos tempos mostraram estar em posição de discutir um lugar no pódio, mas perdeu muito tempo com um toque na 2ª secção, José Pedro Fontes, que abandonou por acidente na última classificativa, e ainda Simone Campedelli, protagonista na tabela dos mais rápidos, mas que ficou fora de competição por violação de regra desportiva.

Armindo Araújo foi o melhor do CPR

Entre os concorrentes ao campeonato português a modalidade, a vitória no Rali Vinho da Madeira coube a Armindo Araújo, ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2. O piloto chegou a ser atacado por José Pedro Fontes, muito forte com o seu Citroën C3 Rally2 na segunda etapa, mas que viria a desistir já na última prova especial o evento por acidente.

Anterior líder do CPR, Kris Meeke atrasou-se bastante com problemas no seu Hyundai i20N Rally2 e foi apenas sétimo nas contas do campeonato. Com estas premissas, Araújo é o novo líder o campeonato nacional. O pódio do CPR incluiu ainda Ricardo Teodósio, que mais uma vez não esteve em grande plano na ilha, e Ernesto Cunha com um Skoda Fabia Rally2 Evo.

Rui Jorge Fernandes dominou duas rodas motrizes

No universo dos utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes, de tração dianteira, brilhou Rui Jorge Fernandes. O piloto do Renault Clio Rally4 rapidamente construiu uma grande vantagem sobre a concorrência e pode mesmo nalgumas fases a corrida gerir esse avanço. O piloto da Autocam atingiu o último controlo 1 minutos e 49 segundos antes o segundo classificado, Hugo Lopes com um Peugeot 208 Rally4, o melhor nas contas do campeonato nacional nesta categoria.

Piloto que até agora tinha feito o pleno no regional o escalão, Vasco Silva, noutro Renault Clio Rally4, não teve desta feita argumentos para lutar com o seu rival e foi, também com algum tempo perdido com um furo, terceiro. No lote dos cinco primeiros ficaram também o espanhol Unai de la Dehesa e Gonçalo Henriques. Autores de boas prestações e nas primeiras posições, enquanto em prova, Vítor Sá e Miguel Garcia, ambos em Peugeot 208 Rally4, ficaram fora a corrida devido a despiste.

