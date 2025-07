Rali da Madeira muda de nome: evolução de identidade…

Rali Vinho Madeira (1982-2024): Com a integração no Campeonato Europeu de Ralis, o evento ganhou ainda maior repercussão internacional. Em 1982, numa fase de transição, a prova exibiu um nome duplo, mas a partir de 1983 assumiu plenamente a designação “Rali Vinho da Madeira”. Esta alteração visava promover um dos produtos mais emblemáticos e apetecidos da região, o Vinho da Madeira, seguindo uma tendência global de associação de bebidas alcoólicas a competições automóveis.

Volta à Madeira (1959-1980): Inicialmente denominado “Volta à Ilha da Madeira em Automóvel”, o evento nasceu com o propósito de promover o destino turístico. Numa época dominada pela influência francófona, a adoção do termo “Volta” alinhava-se com os famosos “Tour” de outras paragens, ao mesmo tempo que celebrava a rede viária da ilha que permitia a circulação em todos os concelhos. A sua estreia contou com pilotos nacionais, levando o nome da Madeira a todo o país e, rapidamente, conquistou fama internacional, sendo carinhosamente apelidado pelos madeirenses como “A Volta”.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros