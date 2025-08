Rali da Madeira: Meteorologia pode mudar, mas os pneus, “nem por isso..”

Começam as dificuldades no Rali da Madeira. Com três troços em zonas bem distintas e com altitudes diferentes, Campo de Golfe, Palheiro Ferreiro e Santana, os concorrentes têm de escolher pneus para troços que podem ter condições muito diferentes uns dos outros.

Tendo em conta como acordou o dia, nublado, lá no alto, ou em cotas mais baixas, as coisas podem ser muito diferentes e por isso podemos ter pisos húmidos, eventualmente molhado aqui e ali, e de repente tudo seco. Portanto, as escolhas são decisivas, e quando os pneus são usados, por isso o mais natural é ouvir os pilotos a referirem-se a essas escolhas no final da manhã.

Seja como for, as primeiras informações são troços secos, mas também há quem já reporte ‘chuviscos’.

Tal como no Rali de Monte Carlo, as escolhas são feitas, por exemplo, às 8h30 e o primeiro troço realiza-se às 10h25. Nessas duas horas, tudo pode mudar. Mas não os pneus que levam no carro…