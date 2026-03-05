Rali da Madeira: ‘mais’serras, zonas de público e associa-se aos 50 anos da Autonomia

O Rali da Madeira 2026 vai apresentar um percurso “profundamente renovado”, com a competição concentrada nas serras e com novas zonas de espetáculo em segurança, numa edição ligada às comemorações dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira. A 67.ª edição da prova está marcada para 30 e 31 de Julho e 1 de agosto e deverá manter a subvenção pública de 450 mil euros, suportada pelo Governo Regional.

​

Candidatura entregue e “inovações” apresentadas

O presidente do Club Sports da Madeira, Paulo Fontes, entregou a candidatura ao contrato-programa ao secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, explicando que quis apresentar pessoalmente o pedido de apoio e dar “em primeira mão” as linhas mestras do novo figurino. “Quis ser a primeira pessoa a dar conhecimento ao senhor secretário de algumas situações e inovações que queremos introduzir”, afirmou, sublinhando a intenção de modernizar o evento sem perder a identidade.

​

15 classificativas e cerca de 205 km ao cronómetro

A estrutura competitiva do Rali da Madeira 2026 será composta por 15 provas especiais de classificação, totalizando perto de 205 quilómetros cronometrados. O desenho do percurso privilegia as serras dos concelhos do Funchal, Santa Cruz e Santana, com o objectivo de afastar a prova de zonas habitacionais e criar áreas dedicadas ao público, com melhores condições e segurança.

​

Quinta-feira: superespecial da Avenida do Mar como “arena urbana”

A competição arranca na quinta-feira com a superespecial na Avenida do Mar, que o clube pretende transformar “cada vez mais numa grande arena urbana”, aumentando lugares e melhorando a experiência dos espectadores.

​

Sexta-feira: dia mais intenso com Chão da Lagoa e Poiso em destaque

A sexta-feira deverá ser o dia mais ‘carregado’ do rali, com oito classificativas e cerca de 120 quilómetros. Segundo Paulo Fontes, o plano inclui quatro passagens no Chão da Lagoa e quatro no Poiso, com variantes que terminam depois do Ribeiro Frio. “Oferecendo vários pontos para o público assistir em segurança”, detalhou.

​

Sábado: regresso ao Oeste e Power Stage na Serra d’Água

No sábado, o rali ruma ao Oeste e recupera classificativas emblemáticas, incluindo o regresso de Ponta do Pargo/Achadas da Cruz/Santa do Porto Moniz, encerrando com “Serra d’Água em formato de Power Stage”. O programa prevê um duplo “round” de três especiais, somando cerca de 80 quilómetros no último dia, para maximizar o espetáculo com múltiplas passagens nas mesmas zonas.

​

Rentabilização, investimento privado e nova imagem

A organização pretende reforçar receitas próprias através das zonas de espetáculo e manter a captação de investimento privado, que considera essencial numa prova que classifica como “a maior montra da Madeira em termos de visibilidade de um evento desportivo”.

Para assinalar os 50 anos da Autonomia, o clube prepara uma nova imagem do rali e uma linha de merchandising com enfoque no público jovem.

​Apesar do apoio público estar “fechado” nos 450 mil euros, o presidente do Club Sports da Madeira insiste que cabe à organização aumentar receitas próprias e aprofundar parcerias com empresas para garantir sustentabilidade e crescimento.