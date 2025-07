Rali da Madeira: Luta totalmente aberta à geral e no CPR

O Rali Vinho Madeira 2025 promete ser uma das provas mais disputadas dos últimos tempos, tanto à geral como no CPR. Kris Meeke e Dani Sordo são cabeças de cartaz, mas os estrangeiros e os melhores locais elevam para uma dezena os potencias vencedores da prova. À geral, no CPR e CRM, a luta promete…

O Campeonato de Portugal de Ralis de 2025 tem como líder Kris Meeke (Toyota GR Yaris Rally2) na sequência de um forte domínio nas três primeiras provas de terra, Fafe, Algarve e Aboboreira, provas que venceu de forma convincente, apesar de confrontos globalmente equilibrados com Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally2), numa sequência interrompida no Rali de Portugal, quando, depois de chegar ao penúltimo troço com mais de dois minutos de avanço, um problema de suspensão levou ao abandono, isto apesar de terem terminado o derradeiro troço na frente do rali.

Só que faltavam 100 Km de ligação…

Na primeira prova de asfalto, em Castelo Branco, uma enorme luta com Dani Sordo até ao último troço, com o piloto da Toyota a perder o triunfo devido a uma penalização que o fez perder o rali por meio segundo. Deste modo, e com o abandono no Rali de Portugal, Meeke lidera o campeonato com 81 pontos, mais cinco que Armindo Araújo, que tem sido regular em todas as provas, sendo que em Castelo Branco também uma penalização – a mesma de Meeke – lhe ‘roubou’ mais um pódio.

Em terceiro lugar surge Dani Sordo, cujo abandono no Rali de Portugal também o atrasou. Contudo, três segundos lugares e o triunfo em Castelo Branco mantêm-no totalmente na corrida, sendo que agora na Madeira terá de ultrapassar o óbice de ser estreante.

Depois, claro, temos Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2), que no ano passado andou bastante bem na Madeira, José Pedro Fontes é escusado dizer que anda bem no asfalto, especialmente na Madeira, Ricardo Teodósio tem sempre de se contar com ele. Pode haver surpresas no CPR, como no Algarve, por exemplo, mas em condições normais, no CPR, os primeiros lugares não devem fugir a estes pilotos.

Como poderá ser o rali na luta à geral?

Se Kris Meeke e Dani Sordo são óbvios candidatos a vencer o Rali da Madeira no CPR, são-no também à geral.

É verdade que Dani Sordo é estreante na prova, mas convém recordar que o espanhol pertence à ‘fina flor’ dos melhores pilotos de asfalto do mundo. E com 193 ralis no WRC tem uma bagagem só batida por Jari-Matti Latvala (211 ralis), Sebastien Ogier, (197) e Carlos Sainz (196).

Quanto a ponderarmos quem poderá ser o principal favorito a vencer a prova, esse é um tema que tem de ficar completamente em ‘stand by’, porque o Rali da Madeira deste ano poderá ser dos mais abertos de sempre quanto à luta pela vitória.

Quanto à comparação direta de Kris Meeke com Dani Sordo, é verdade que o irlandês pode ter um carro ligeiramente mais competitivo no asfalto madeirense, o Toyota GR Yaris Rally2, mas o Hyundai i20 N Rally2 no asfalto não perde tanto quanto na terra, e de modo nenhum tiramos Dani Sordo da lista dos principais favoritos a vencer a prova madeirense à geral. Não nos admirávamos, em nada, que Dani Sordo possa fazer uma estreia na Madeira como a de Giandomenico Basso em 2005, quando liderou até ao derradeiro troço, onde o motor do Punto S1600 partiu e levou o italiano ao abandono.

É claro que os pilotos locais, Miguel Nunes, João Silva, Alexandre Camacho e Miguel Caires têm uma forte palavra a dizer, pois correm em casa, acreditamos que Meeke, Sordo, e também Simone Campedelli e Diego Ruiloba estão entre os candidatos. No caso dos madeirenses, o conhecimento do traçado é fundamental, mas o ritmo dos estrangeiros contrabalança fortemente, pelo que muito vai depender das condições dos troços.

Por exemplo, se existir nevoeiro em alguns troços o conhecimento do percurso ganha muita preponderância.

Todos os troços têm segundas passagens, exceto a super especial pelo que esse é outro ponto que ponde fazer pender a balança para os menos conhecedores com maior ritmo.

E ainda não falámos muito de Diego Ruiloba, vencedor do ano passado e Simone Campedelli, que até ao furo que sofreu no ano passado, liderou o rali. Qualquer um pode vencer este ano, mas como a prova todos os anos nos ensina, acontece sempre muita coisa que faz com que exista sempre uma seleção natural, por vezes bem precoce. Quem não se lembra de Kris Meeke o ano passado na super especial, o furo de Campedelli e a polémica das “3 rodas” na ligação? Miguel Nunes já perdeu o rali no último troço. E podíamos continuar…

É quase certo que muito vai suceder, mas esta é uma prova que potencialmente tem uma dezena de pilotos que a podem vencer. Claro que uns são mais favoritos que outros, mas a percentagem certa desse favoritismo só se saberá a partir do dia 1 de agosto, logo pela ‘fresquinha’…